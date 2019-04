Sport



Amore & Vita | Prodir alla caccia del Portogallo

giovedì, 11 aprile 2019, 16:45

Il Giro di Sicilia ha dimostrato che Amore & Vita – Prodir c'è! Quattro piazzamenti nella top 10, un altro nei primi 15, ed il quarto posto in classifica generale fino all'ultima tappa con arrivo sull'Etna. Risultati che hanno confermato le buone prestazioni del Coppi e Bartali, mettendo ancora una volta in luce soprattutto Marco Tizza e Marco Bernardinetti.

L'atleta lombardo di origini siciliane è stato senza dubbio il faro della formazione diretta da Starchyk eGiorgini, così come lo era stato anche al Coppi e Bartali insieme a Pierpaolo Ficara.

In generale comunque sono state buone le prestazioni di quasi tutto il team, compreso quelle del lettoneViesturs Luksevics protagonista nel corso della 2° frazione siciliana con oltre 220 km di fuga. Dispiace solo che uno dei leader, ovvero Danilo Celano, si sia ammalato proprio in un momento così determinante della stagione e quindi sia stato costretto al ritiro in entrambe le competizioni. Celano tuttavia appare adesso in netto recupero, così come Ficara, anche lui uscito purtroppo febbricitante dal maltempo patito in Sicilia, ed entrambi sembrano pronti per un GP Beira da protagonisti.

Adesso infatti è già tempo di nuove sfide importanti e da domani fino a domenica 14 Aprile il team sarà impegnato in Portogallo al GP Beiras, gara a tappe UCI 2.1 davvero molto impegnativa sotto il profilo altimetrico.

Ci saranno tappe decisamente dure; specialmente l'ultima si prospetta entusiasmate con l'arrivo in salita che potrebbe essere perfetto proprio per le caratteristiche di scalatore puro di Danilo Celano, con la speranza che l'atleta lucano si sia finalmente ristabilito.

"Per il nostro team questa corsa è molto importante – spiega Cristian Fanini – corriamo sulle strade del nostro sponsor di biciclette JORBI e ci teniamo a fare bene davanti a lui e davanti ai nostri supporters portoghesi. In Sicilia abbiamo dimostrato di essere in grado di vincere. Infatti con un pizzico di fortuna in più la terza tappa poteva essere ad appannaggio di Marco Tizza. Ad ogni modo siamo in crescita costante e consapevoli che non ci manca molto. L'importante è credici e rimanere sempre concentrati e determinati per raggiungere il nostro obbiettivo".

Al via della gara Portoghese ci saranno gli italiani Bernardinetti, Celano, Ficara e Tizza, ed i lettoni Gavars,Luksevics e Sergis.