Amore & Vita | Prodir all'attacco del Giro di Sicilia

martedì, 2 aprile 2019, 11:17

Il Coppi e Bartali purtroppo non ha portato i risultati desiderati. Un decimo posto nella tappa di Forlì con Marco Tizzaed una bella prova, sempre nella stessa tappa, ed in quella di Sogliano al Riubicone con Pierpaolo Ficara, non possono essere considerati risultati del tutto soddisfacenti per una squadra che era partita con velleità di vittoria.

Purtroppo uno dei leader designati, Danilo Celano si è sentito male nella notte antecedente la tappa di Sogliano al Rubicone. Virus intestinale e ritiro.

Adesso però si volta pagina. La strada è quella giusta e la determinazione, come anche la condizione atletica, sembra decisamente più grande e comunque in netta crescita. Soprattutto c'è voglia di riscattarsi e dimostrare che certi risultati sono alla portata degli atleti diretti da Starchyk e Giorgini e non un utopia.

Il Giro di Sicilia è una grande corsa che torna ad essere disputata dopo tanti anni grazie a RCS. Essere presenti a questa manifestazione e un grande orgoglio per AMORE & VITA – PRODIR e la volontà è quella di ripagare gli organizzatori essendo protagonisti.

"Al Giro di Sicilia 1990 il nostro team vinse la prima corsa in assoluto con la maglia recante il messaggio Amore & Vita. Fu Claudio Golinelli (all'epoca campione del mondo su pista della velocità e del Keirin) a conquistarla in volata. Una vittoria che gli fece indossare perfino la maglia di leader della generale. Io ero un bimbo all'epoca ma mi ricordo la soddisfazione come se fosse ieri" ricorda il team manager Cristian Fanini.

"Al Coppi e Bartali volevamo imporci in una tappa ma non ci siamo riusciti – aggiunge Fanini – questo è il ciclismo e capita che le cose non vadano sempre come preventivate. Ma la squadra ora è a posto, Danilo sta bene e altrettanto posso garantire per Pierpaolo Ficara e Marco Tizza. Pierpaolo è un Siciliano Doc, corre sulle strade di casa e con i suoi tifosi e la famiglia a sostenerlo, quindi siamo sicuri che darà l'anima ed il cuore pur di fare un bel risultato. Anche Tizza ha origini siciliane da parte del padre, e ci tiene a essere protagonista tanto quanto Ficara e Danilo Celano. Quest'ultimo fortunatamente ha recuperato e appare nello spirito giusto per essere protagonista. Insomma abbiamo una formazione molto interessante, con tre corridori che possono tutti puntare al risultato ed altri come Bernardinetti e Luksevics a fare da valido supporto insieme a Vivas e Sergis.

Siamo decisamente ottimisti e cercheremo di farci valere dando il massimo ogni singolo giorno. A questa corsa siamo davvero molto legati, specialmente per le gioie che ci ha regalato in passato (anche Pierino Gavazzi vinse una tappa nel 1988 in maglia Fanini – 7UP), quindi cercheremo di onorarla al meglio e con il più totale impegno. Ringraziamo RCS per l'opportunità e sicuramente ci conquisteremo sul campo il merito per altri inviti alle loro prestigiose manifestazioni".