Sport



Ancora un titolo per Jasmine Paolini: la Toscana vuole tornare protagonista nel tennis

venerdì, 5 aprile 2019, 22:51

Giovani tennisti crescono e, in questo particolare momento storico del tennis italiano è la Toscana la terra da cui emergono i migliori talenti del panorama nazionale. Quelli che un giorno potrebbero diventare i Panatta, i Pietrangeli, i Bertolucci o le Pennetta del futuro. Quella Toscana in questo momento è una delle principali scuole a livello italiano, con tantissimi circoli e strutture private che mettono a disposizione i propri spazi per tutti i giovani che, armati di racchetta, sognano di emulare le gesta dei professionisti che ammirano in televisione.

I paesaggi che circondano i campi di allenamenti sono da perdere il fiato, grazie a tutte le bellezze naturalistiche, oltre a quelle culturali ed enogastronomiche, che questa regione può offrire. Proprio per questo infatti può capitare di allenarsi a pochi passi dal mare o - il giorno successivo cambiando campo - avere tutt’attorno le splendide colline dell’entroterra toscano. Scenari che quasi riescono nell’impresa di non far sentire agli sportivi la fatica degli allenamenti.

In più si possono trovare campi di ogni superficie, per prepararsi anche ai maggiori tornei dello Slam. Terra rossa o erba, non fa alcuna differenza perché nella scuola toscana si lavora su ogni tipo di superficie. I risultati che i circoli della regione stanno ottenendo con i propri giovani stanno facendo aumentare il prestigio di queste scuole.

Tra gli atleti toscani che stanno ottenendo risultati di prestigio sia a livello nazionale che mondiale c’è sicuramente Jasmine Paolini, reduce da una splendida vittoria ottenuta a Curitiba, in Brasile. La giovane tennista toscana classe 1996 si è imposta nella manifestazione, sconfiggendo in finale l'ungherese Bondar in tre set e ottenendo così il suo settimo titolo ITF dopo quelli già conquistati dal 2013 a oggi.

Nella sua giovane carriera Jasmine vanta anche delle partecipazioni nei principali tornei dello Slam: US Open, Roland Garros e Wimbledon. Proprio nel torneo inglese nel 2017 ha conquistato la sua prima vittoria nelle qualificazioni di uno Slam contro Eden Silva.

L’ultima vittoria ottenuta dalla giovane tennista originaria di Castelnuovo di Garfagnana è la dimostrazione che non sono sempre i favoriti a vincere nel tennis. Speriamo sia così anche per la nostra Sara Errani, che dopo essere sprofondata oltre quota 200 nel ranking mondiale gode di scarsa fiducia anche da parte dei pronostici e dovrà dare il meglio di sé per ritornare a essere vincente. Dopo il 2013, quando dopo aver conquistato la finale del Roland Garros e la semifinale degli US Open raggiunse il numero 5 del ranking mondiale, Sara Errani non è più riuscita ad esprimersi ai livelli a cui aveva abituato i suoi tifosi e ora vuole di nuovo provare a risalire la china.

Altre tenniste che stanno emergendo sono Jessica Pieri, classe 1997 e figlia del maestro Ivano Pieri, che ha iniziato a giocare giovanissima ed è diventata professionista dal 2015, e la sorella Tatiana, che ne sta seguendo le orme.

Facendo un salto nel passato e ritornando in Toscana, il pensiero va a Paolo Bertolucci, uno dei migliori talenti di doppio che il tennis italiano abbia mai espresso. Bertolucci ha ottenuto in carriera degli ottimi risultati anche a livello individuale, essendo stato l’unico giocatore italiano nell’era Open ad aver vinto tre tornei in una singola stagione e avendo fatto questa impresa sulla terra battuta. Inoltre il suo 12° posto nel ranking mondiale dell’agosto 1973 è la terza migliore posizione ATP mai raggiunta da un tennista italiano da quando è stato introdotto il sistema di calcolo computerizzato.

Non ci sono altre parole per definirlo se non come l’unica vera leggenda del tennis toscano, e proprio per questo motivo ora i circoli della regione vogliono provare a crescere nuovi campioni come lui. Dopo un piccolo periodo di flessione avvenuto dal 2010 al 2014, un restyling completo del tennis in Toscana sta riportando questa scuola nei piani alti del tennis nazionale e presto ci si aspetta di raccogliere i frutti di quanto seminato anche a livello mondiale.