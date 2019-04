Arrivano i camp estivi a S.Filippo. Calcio e non solo, in un ambiente curato

Altri articoli in Sport

lunedì, 29 aprile 2019, 17:35

Splendida affermazione del CMB Junior Lucca al torneo internazionale organizzato dal Cefa Basket di Castelnuovo, andato in scena nel week-end scorso

lunedì, 29 aprile 2019, 17:11

Manca poco meno di una settimana alla mezza maratona di Lucca che si terrà, infatti, domenica 5 maggio: l'iniziativa, giunta alla sesta edizione, è stata presentata questa mattina, durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Moreno Pagnini, presidente Lucca Marathon, l'assessore alla cultura, Stefano Ragghianti e Alessandra Del Prete,...

lunedì, 29 aprile 2019, 17:01

"Non voglio strumentalizzazioni, ci tengo a precisare che la mezza maratona che si terrà a Lucca il prossimo 5 maggio è aperta a tutti. Se vogliono venire anche gli abitanti di Marte (nel caso ci siano) sono i benvenuti!"

domenica, 28 aprile 2019, 22:22

Ma l'orgoglio, lo spirito battagliero e la voglia, anzi la necessità, di vincere non si allenano. O li hai o non li hai. E se non li hai è un gran problema. Castelfiorentino è squadra superiore non ci piove, ma, al di là del risultato, occorre roteare la spada sul...

domenica, 28 aprile 2019, 22:19

Il Forte dei Marmi, da parte sua, chiude bene gli spazi e passa in vantaggio dopo undici minuti con Lossi, bravo a sfruttare una corta respinta della difesa. Al 38' chiude la partita con il raddoppio di Lossi

domenica, 28 aprile 2019, 22:15

Ormai è diventata una partita all'arma bianca 68/64 e un solo minuto restante con la Pielle di nuovo in lunetta, due su due per Falconi, un nuovo fallo porta i padroni di casa sul 72/64, pochi secondi ancora di gioco e Pielle ancora in lunetta, finale duro da digerire per...