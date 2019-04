Sport



Bama vince ed è matematicamente sesto

domenica, 7 aprile 2019, 22:09

BAMA ALTOPASCIO 77

FIDES MONTEVARCHI 66

(Parziali: 19-24;42-37; 54-56; 77-66)

Arbitri: Panelli e Puocci

BAMA: Poggetti, Lombardi 1, Pantosti 3, Orsini 17, Riccio 13, Baroncelli 18, Cappa 11, Bini Enabulele, Meucci 10, Bonari, De Falco 4. All. Novelli

MONTEVARCHI: Battistini 1, Baldini, MAsini, Serenti T. 18, NEri 4, Baldinotti 10, Masciadri 5, Sereni R. 8, Falsini, Malatesta 7, Bonciani 13, Guilavogui.

Il basket è fatto di sfumature, a volte di pure e semplici sensazioni. La sensazione è stata che la chiave della vittoria del Bama, che garantisce matematicamente il sesto posto in classifica, sia stata l'entrata in campo di Bini Enabulele nella terza frazione.

Fino ad allora i rosablù avevano palesato molta, anzi decisamente troppa, staticità in attacco. Oltre a questo la bellezza di 11, leggasi undici, canestri subiti in contropiedi primari subiti rientrando a velocità di crociera senza nemmeno guardare il pallone. Subendo inoltre gli uno contro uno di Sereni in serie. Inoltre Montevarchi, addirittura senza coach in panchina, stava attaccando ad un'altra velocità facendo di necessità virtù in difesa visto il quintetto piccolo.

I cambi sistematici e l'aggressività dei valdarnesi sembravano essere il fattore decisivo, con riflessi nefasti per gli altopascesi. Entra Bini Enabulele ed inizia commettendo un'ingenuità (fallo antisportivo dopo aver abboccato ad una finta). Da lì in poi , per gli oltre 10 minuti in cui è stato in campo si è assistito ad un paio di stoppate e ad avversari che volavano via scontrandosi con la "graniticità" dell'ala/centro del vivaio rosablù.

Il plus/minus con lui sul parquet è stato di +11 (14 a 3). Riavvolgendo il nastro l'inizio è da thé e lemon meltaways, i famosi biscotti inglesi utilizzati alle 17 del pomeriggio nella City. Il Bama non gioca male in attacco ma non difende. Per nulla. Sereni e e Baldinotti fanno male per il 19-24 al 10'.

Il Bama aggiusta qualcosa e, seppur non brillando, mette la freccia con due liberi di Riccio (36-35) allungando sul +5 (42-37) prima dell'intervallo. Rientro in campo con concentrazione rosablù lasciata negli spogliatoi. Montevarchi gioca bene, il Bama subisce, ed il duo Sereni-Bonciani rifila un 11 a 0 ai rosablù , tanto per gradire.

Rosablù che fugano il dubbio che ci sia un guasto al tabellone smuovendolo da 42 punti dopo 4'30" di gioco con Orsini. 44-52 con la faccenda che si fa seria. RIccio e Baroncelli scaldano la mano dall'arco e accorciano sul -2 al terzo fischio (54-56). Ultimi 10' e stavolta il parziale di 11 a 0 è rosablu che raggiungono il massimo vantaggio con una tripla di Riccio, dopo due rimbalzi offensivi conquistati. La macchina di Montevarchi inizia a segnare la riserva. Il tentativo di alzare il quintetto con Falsini e Guilavogui (zero punti in due) non produce effetti.

Il Bama gestisce senza patemi fino alla sirena finale per il tripudio. Sesto posto matematico, nei play-off Cappa e compagni incontreranno la terza in classifica. Tutto si deciderà nell'ultimo incontro di regular season. Ad oggi la terza sarebbe Agliana alla quale, ironia della sorte, il Bama andrà a far visita domenica prossima. Un match che ai fini della classifica conta solo per i pistoiesi. Ai fini del prestigio e dell'orgoglio conta moltissimo anche per gli altopascesi.