Sport



Basket Day, Croce Verde e Cmb scendono insieme sul parquet del Palatagliate

venerdì, 5 aprile 2019, 12:36

La pallacanestro lucchese scende ancora una volta in campo a favore della Croce Verde P.A. di Lucca: domenica 7 aprile, al PalaTagliate, andrà in scena il secondo atto del BasketDay 2019, grazie alla disponibilità del team maschile del CMB Geonova Lucca.

L’occasione sarà infatti la partita tra i ragazzi di coach Giuseppe Piazza e ABC Castelfiorentino, valida per la penultima giornata della serie C Gold, ultimo match della regular season in casa. Palla a due alle ore 17.00 (e non alle 18.00, orario abituale). Si tratta di un incontro estremamente importante per il CMB, dato che la vittoria assicurerebbe il matematico secondo posto, garantendo così un percorso teoricamente più semplice nella fase successiva dei playoff.

Il ricavato degli incassi verrà devoluto alla Croce Verde P.A. Lucca e sarà destinato all’acquisto di un mezzo attrezzato. All’interno del palazzetto verrà esposto il life-pack acquistato anche con il ricavato dell’edizione 2018 del Basket Day, in modo che i tifosi possano “toccare con mano” la validità del binomio tra l’associazione di volontariato e la società sportiva.

All’entrata della struttura, inoltre, sarà possibile vedere la nuova ambulanza di tipo A, inaugurata lo scorso dicembre alla memoria del dottor Mungai.

Durante l’intervallo lungo, i protagonisti sul parquet saranno i tifosi, grazie all’iniziativa “Un canestro impossibile”: 15 persone, estratte a sorte tra gli spettatori, potranno tentare di realizzare un canestro con un singolo tiro dalla lunetta più lontana. Alta difficoltà, certo, alla quale corrisponderà tuttavia un adeguato premio: chi riuscirà nell’impresa verrà premiato con un week-end per due persone in una località italiana.

Si ricorda inoltre che all’interno della struttura sarà allestito un punto di raccolta di generi alimentari a lunga conservazione e di giocattoli, per aiutare le numerose famiglie bisognose della città e regalare un sorriso ai bambini meno fortunati.

Capitolo prezzi: 8,00 € il costo del biglietto unico, ingresso gratuito per giocatori delle giovanili e under-18. Il biglietto non comprende l’ingresso all’incontro della squadra femminile, che si giocherà alle 20.30. Per questa partita gli abbonamenti non avranno validità. All’ingresso sarà predisposto anche un banco dove poter lasciare offerte libere.