Sport



Bene il driver lucchese Roberto Vanni al Mugello

lunedì, 15 aprile 2019, 08:52

Non poteva esserci inizio migliore per il Team BRD di Walter Colacino nella Coppa Italia Turismo – Gruppo Peroni – Aci sport. Se il buongiorno si vede dal mattino l’acqua, che ha fatto più da protagonista che da incomodo, scesa sul circuito del Mugello nella gara di apertura di categoria, era certamente benedetta per il driver lucchese Roberto Vanni e la sua squadra.

Il pilota toscano, ha condotto la sua gara portando la vettura sana e salva, filosofia che distingue il Team, al traguardo in seconda posizione della II° Divisione e primo nel 318 Bmw Racing. La partenza in regime di safety car racconta già da sé che le condizioni del circuito avrebbero consigliato un pokerino nel box, ma i piloti in certe occasioni non sentono ragioni e, guidando con la prudenza del camionista in ritardo di consegne. Roberto taglia il traguardo con un sorriso che esce dal casco senza alzare la visiera, sale così due volte sul podio e riconsegna la vettura intatta al Team. Il bagaglio della vettura tedesca si riempie di coppe pronte ad essere trasferite nella bacheca del gentleman driver toscano, sul quale peraltro c’è altro posto per cui, anche nei prossimi appuntamenti, la sua ambizione e quella del team umbro è di dare continuità, con umiltà, a questo quanto mai roseo avvio.