Sport



Centro Sandro Vignini, parte il progetto Empoli Academy con il Lucca 7

mercoledì, 17 aprile 2019, 23:45

"Dopo sei anni di collaborazione con il Tau Calcio, ho deciso di intraprendere un percorso diverso" ha esordito Vittorio Tosto del Centro sportivo Sandro Vignini, durante la presentazione del progetto Empoli Academy, che coinvolge anche la squadra del Lucca 7.

"Dall'anno prossimo – ha spiegato Tosto – la struttura di San Concordio e quella dello stadio diventa un'unica gestione". Il Centro Vignini ha infatti la propria sede vicino allo stadio Porta Elisa mentre il Lucca 7 svolge le sue attività al campo "Alberto Parenti". "Con il comune vorremmo riqualificare tutta l'area – ha detto Tosto a proposito del campo situato in viale San Concordio –. Sarà un investimento importante che si accollerà la mia società". Tutto avverrà all'insegna di un progetto sportivo sotto l'egida dell'Empoli F.C. "Una società – ha spiegato Tosto – a livello giovanile adeguata per quelli che sono i nostri valori di fare calcio". L'obiettivo è dare un'importante opportunità ai bambini che frequentano le attività calcistiche delle due strutture. "Trasmetteremo la passione per questo sport" ha spiegato Tosto.

Il responsabile affiliazioni dell'Empoli, Davide Caliaro, ha spiegato che la società lavora per "creare collaborazioni tecniche con realtà che vogliono essere leader nel territorio". Il progetto Empoli Academy è un progetto rivolto alla formazione tecnica e alla crescita dei bambini. "Sarebbe una soddisfazione per tutti se potessimo un giorno vedervi con la maglia della nostra società" ha detto Claudio Calvetti, responsabile del settore giovanile del club di Serie A, rivolgendosi ai numerosi minori venuti con i genitori ad assistere alla presentazione del progetto.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Lucca 7 Germano Barsali. Il Lucca 7 ha ottenuto in comodato dal comune il campo di San Concordio, con l'impegno di riqualificarlo. E questo sarò possibile grazie alla società Green Soccer di Vittorio Tosto.