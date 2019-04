Sport



Con la Lucchesina e la Luccanina tornano gli eventi di Lucca Marathon

giovedì, 11 aprile 2019, 15:28

di eleonora pomponi coletti

Dal 4 maggio in avanti si apre un lungo calendario di eventi legati alla Lucca Marathon.

Sabato 4 maggio alle 15 la 7^ edizione della LucCanina, la corsa con i cani e i loro proprietari che raduna circa 200 partenti, domenica 5 alle 9 la 6^ edizione della Mezza Maratona di Lucca che quest’anno vede per la prima volta la possibilità di fare la Mezza Maratona in Due, a seguire la 11^ edizione della Lucchesina, la corsa dei lucchesi, una gara non competitiva dedicata alle famiglie.

Il fatto che un evento del genere abbia alle spalle una storia e sia legato a un personaggio è un fattore molto importante, poiché fa sì che un bell’evento sportivo diventi allo stesso tempo un appuntamento culturale.

Quest’anno la Lucchesina è legata a un personaggio lucchese molto noto nel mondo e forse poco conosciuto dai suoi concittadini: Carlo Del Prete.

Il percorso della Lucchesina passerà, infatti, attraverso alcuni luoghi importanti nella vita del celebre aviatore come “Il Rifugio Carlo Del Prete” situato sull’omonimo viale di fronte alle mura di Lucca, e da Piazza San Pietro Somaldi, luogo ove Del Prete è nato e cresciuto.

Un elemento aggiuntivo forte di questa giornata, poiché è l’occasione per ricordare a molte persone una figura importante per la città.

È stato istituito anche il trofeo “Lucchese dell’anno” che sarà consegnato al primo arrivato uomo e alla prima arrivata donna della mezza maratona.

A Villa Bottini saranno esposti alcuni cimeli del personaggio famoso protagonista di questa edizione e sarà presente un membro della famiglia, in questo caso della nipote dell’aviatore, Alessandra Del Prete, che parlerà a una piccola conferenza sabato 4 maggio alla presenza dei ragazzi del Liceo Scientifico Sportivo E.Fermi di Lucca con il quale Lucca Marathon ha stipulato una convenzione all’interno del progetto di alternanza scuola lavoro che vedrà la partecipazione di 3 classi e circa sessanta ragazzi.