Coppa Toscana, squadre Virtus saldamente in zona finalissima

giovedì, 18 aprile 2019, 15:14

Giro di boa per la Coppa Toscana Ragazzi/e che, dopo la terza giornata a Cascina, si avvia verso la fase finale della competizione con le squadre Virtus stabilmente in zona di accesso alla finalissima. Gli atleti biancocelesti confermano infatti il buon lavoro mostrato in pista nelle settimane scorse con la squadra femminile che termina la giornata in terza posizione nel raggruppamento, mentre i ragazzi piazzandosi quarti mantengono un buon piazzamento sulla classifica regionale. Ottima in particolare la prestazione del team virtussino sulla staffetta 4x100 maschile, dove la rodata formazione Ascareggi-Giannotti-Lunardi-Verdiani vola verso una seconda posizione assoluta col crono di 56’’2 confermando la dedizione della società lucchese verso questa particolare disciplina di squadra. Bene nella stessa gara anche il team femminile composto da Franceschini-Landucci-Vannucci-Bartolozzi che non riesce però ad accedere al podio, fermandosi in quarta posizione col risultato tecnico di 1’01’’6. Ma sono soprattutto le gare di triathlon che hanno occupato buona parte della giornata, impegnando i nostri atleti in una delle competizioni più variegate della atletica leggera. Spicca tra le atlete biancocelesti la prestazione di Giada Bertolozzi che in tutte le discipline sopravanza le compagne di squadra ritagliandosi così una ottima nona posizione nella classifica aggregata finale. Particolarmente brillante la sua prestazione sui 60 metri ad ostacoli, portati a termine in 10’’8 a parimerito con la compagna di squadra Bianca Pellini, un tempo che vale ad entrambe la settima posizione a parimerito. Bene anche la misura di 3.73 metri ottenuta nel salto in lungo che le porta in dote la 11esima posizione complessiva, mentre leggermente sottotono la sua gara nel vortex, dove comunque strappa la 17esima posizione finale su oltre 100 concorrenti con un lancio da 20.98 metri. Tra i ragazzi la fa invece da padrone Gabriele Verdiani che grazie alle ottime prove scala la classifica complessiva fino alla dodicesima posizione. E’ nel salto in alto che il multiplista biancoceleste trova il miglior risultato, scavallando quota 1.34 metri valevole per la settima posizione complessiva, mentre nei 60 metri ad ostacoli deve cedere il passo al compagno di squadra Gabriele Giannotti che taglia il traguardo in 16esima posizione con un crono di 10’’4. Verdiani torna primo tra i virtussini invece nel getto del peso con l’attrezzo che, raggiungendo la distanza di 8.31 metri, gli vale la 20esima posizione complessiva e punti preziosi per il piazzamento finale. Da segnalare inoltre, a margine delle competizioni della Coppa Ragazzi/e, la gara sui 500 metri piani di Domenico Gubitosa che taglia il traguardo in quarta posizione nella categoria senior over 35. Grande soddisfazione per l’andamento della Coppa Toscana viene espressa dai preparatori atletici Laura Banducci, Francesco Giorgi e Iacopo Bianchi, che di settimana in settimana vedono concretizzarsi l’accesso alla finalissima di settembre.