De Bellis pronto al debutto stagionale al Mugello

martedì, 9 aprile 2019, 11:58

Questo fine settimana si avrà lo start della lunga ed articolata stagione in pista del Team DB Motorsport. L'impegno principale è quello rappresentato dalla partecipazione di Riccardo De Bellis alla "Novecentoundici Race Cup", che avvierà all'autodromo del Mugello, idealmente la gara "di casa" per il pistard lucchese.

De Bellis, con la sua Porsche 991 della ZRS Motorsport è il Campione in carica e parte ovviamente, supportato da Bardahl, con l'idea di difendere il titolo, cercando di riportarlo a Lucca. Vuole aggiudicarsi anche il titolo nel nuovo format di campionato di "mini-endurance", sulla lunghezza di cinquanta minuti.

"Cercherò di difendere il titolo con la mia Porsche 991 - racconta De Bellis - dovrò lavorare di più sulla messa a punto dell'assetto e sulla strategia, prenderò parte al campionato da solo, ho deciso di mettermi alla prova gestendo in solitaria gli interi 50 minuti per capire un po' i miei limiti. Sarà importante la gestione degli pneumatici e poi, ovviamente, servirà anche quel pizzico di fortuna che non guasta mai!".

La stagione di DB Motorsport si è iniziata al recente Rally del Ciocco, è iniziata con il Ciocco, dove ogni portacolori ha ottenuto la vittoria nella propria classe e prossimamente avvierà la stagione motociclistica, con il Campionato Italiano Velocità in Salita (dove ci saranno da riconfermare i due titoli Italiani 2018 di Marco e Giovanni Lombrdi) eMotorally con l'Italian Challenge, il tour che si sviluppa sulla dorsale Appenninica dalla Romagna alla Basilicata.

A breve, poi, avvierà anche il Campionato Regionale Kart, dove la new entry del sodalizio, il giovane Andrea Belmonte, tenterà di farsi spazio nella sua categoria.