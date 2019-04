Sport



Due vittorie e una sconfitta per il settore giovanile della Polisportiva Capannori

martedì, 30 aprile 2019, 08:32

Mandata in archivio la stagione regolare di Promozione, la Polisportiva Capannori continua la propria attività con le giovanili con un altro fine settimana positivo per le sue squadre.

Nell'Under 18 la Farmacia Biagi allenata da coach Bernabei ha vita facile nel derby contro Altopascio vincendo 85-22 in un incontro mai in discussione in cui tutti hanno trovato spazio.

FARMACIA BIAGI: Di Giovanni, Bernardoni 4, Del Dotto, Belfiori 5, Panattoni 2, Paoletti 24, Frediani 3, Piazzolla 13, Romoli 12, Ilaria 12, Cassolino 5, Avdiu 5. All. Bernabei

Stop interno invece per la Tissue Tech nel campionato Under 16 con i biancorossi che si arrendono al Vela Viareggio (56-67) solo nell'ultimo quarto dopo aver giocato per larghi tratti alla pari contro una delle migliori squadre del girone.

Ancora un successo invece nell'Under 15 per la Veravision di coach Piochi che regola piuttosto agevolmente Montecatini (76-48) grazie all'allungo iniziale che ha portato la Polisportiva ad avere già 22 punti di vantaggio all'intervallo.



VERAVISION: Di Martella Orsi 28, Riccucci 2, Stanghellini, Tafa, Boschi, Paterni 2, Frediani 5, Selvino, Aliu, Maggi 6, Kola 33, Benedetti. All. Piochi