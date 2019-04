Sport



Freddy's Team al Rally del Sanremo

venerdì, 12 aprile 2019, 08:44

Un fine settimana intenso quello del Freddy's Team che sarà ai nastri di partenza del prestigioso Rally di Sanremo secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally. Infatti il team lucchese seguirà il duo composto da Marco Caldani e Edoardo Brovelli con la Suzuki Swift nella classe R1B che sarà in lizza non solo nel Trofeo Suzuki, ma anche nell'Under 25.

Una gara impegnativa quella del Rally di Sanremo che inizierà venerdì 12 aprile alle ore 14.45 da Sanremo per disputare quattro tratti cronometrati concludendo la prima parte di gara alle ore 20.00. Alle 23.00 ci sarà la seconda parte di gara con la disputa delle rimanenti sei prove speciali dove farà da regina l'ultima prova speciale denominata Testico-Colle d'Oggia di ben 34,45 Km. che sarà sicuramente determinante ai fini della classifica finale. Arrivo previsto della prima vetture alle 19.00 di sabato sempre nel favoloso contesto di Sanremo in Corso Imperatrice.

"Una gara impegnativa" afferma Moreno Fredianelli, Team Manager del Freddy's Team e continua "abbiamo dovuto saltare il primo appuntamento del Campionato (il Ciocco), per indisponibilità del nuovo cambio, i ragazzi hanno preparato con impegno la gara e crediamo che si possa fare un bel lavoro." Sarà quindi tutto da scoprire per Caldani e Brovelli che avranno sicuramente un'agguerrita concorrenza sia a livello di classe che nel Trofeo Suzuki e sarà da seguire con attenzione questo duo del Freddy's Team che vuole fare sì esperienza nelle gare maggiori, ma anche prendere un bel passo e guadagnare punti pesanti per il campionato.