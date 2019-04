Sport



Bama alla prova Montevarchi

venerdì, 5 aprile 2019, 12:42

E' l'eterno dilemma se sia meglio affrontare una squadra senza motivazioni o senza pensieri. E il dilemma si ripropone domenica pomeriggio con Montevarchi. Gli avversari ormai sono salvi, hanno evitto la retrocessione diretta e sanno già che affronteranno i playout in 13esima posizione. Forza dei nervi distesi o mancanza di motivazione? Lo scopriremo solo presidiando il palabridge di Ponte Buggianese alle 18. A dire il vero, vedendo l'ultima gara persa dagli avversari nel finale del derby di San Giovanni Valdarno, che ha asfaltato il Bama solo 15 giorni fa, sembra che Montevarchi sia sul pezzo alla grande. Che stia affilando le armi per una post season bollente. Per questo ci vorrà un Bama concentrato all'ennesima potenza visto che le motivazioni per i rosablu ci sono eccome.



Vincere vorrebbe dire avvicinarsi al sesto posto, che sarebbe matematico in caso di vittoria e sconfitta in contemporanea di Legnaia a Livorno , sponda Don Bosco. Ma col "pazzo Bama" é meglio sempre andare con i piedi di piombo. Ne é dimostrazione la vittoria nella gara di andata a Montevarchi dove i rosablu, sul +16 ad una manciata di minuti dalla sirena, mentalmente stavano già pensando a che tipo di shampoo usare sotto la doccia.



Risultato: 13 a 0 di Montevarchi con rischio di beffa annesso. Menomale che un monumentale Riccio trasformò i liberi della sicurezza. Detto questo i valdarnesi sono squadra che non ha mai mollato e, col cambio di coach, ha trovato due vittorie salvifiche casalinghe senza mai sfigurare nelle sconfitte. Cappa e soci dovranno quindi essere tirati a lucido per tentare di raggiundere quel sesto posto che impedirebbe lo scontro nei playoff contro corazzate di serie B, prestate momentaneamente alla C gold, come Lucca e Firenze. Arbitreranno Panelli e Puocci.