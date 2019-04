Sport



Geonova beffata da Castelfiorentino

domenica, 7 aprile 2019, 22:04

26/21 – 46/41 – 62/58 – 76/83

26/21 – 20/20 – 16717 – 14/25

Geonova – Castelfiorentino

GEONOVA: Del Debbio 13, Zita 4, Romano 15, Tempestini 10, Barsanti 15, Russo 2, Puccinelli , Giovannetti , Tessitori 11, Pagni , Redini , Pierini 6. All. Piazza, Vice Chiarello Ass. Puschi

CASTELFIORENTINO: Zani 22, Lazzeri, Flotta, Meoni, Tozzi 23, Terrosi 9, Daly 3, Cantini 1,Verdiani 12, Calamassi, Delli Carri 3, Belli 10. All. Betti Vice Manetti Ass.Lazzeretti

Doveva essere la partita che sanciva la seconda posizione della Geonova ed invece tutto viene rimandato all'ultima di campionato contro l'Olimpia Legnaia.

Una partita iniziata sotto i migliori auspici, con una Geonova molto determinata e decisa nel tentare di chiudere velocemente la pratica, ma con il passare dei minuti gli ospiti cominciano ad organizzarsi e a rispondere colpo su colpo agli attacchi dei ragazzi di Piazza.

La Geonova è stata quasi sempre in controllo e avanti nel punteggio, spesso anche in doppia cifra, poi la svolta, dopo quattro minuti dell'ultimo quarto gli ospiti si portano avanti, soprattutto grazie ad una serie di liberi scaturiti da altrettanti falli che permettono ai fiorentini di mettere in cascina dieci importanti punti.

La differenza alla fine è tutta li, nel numero di liberi tirati, aldilà di errori difensivi e palle stampate sul tabellone, le percentuali danno una parità tra le due squadre quasi impressionante, 19/38 contro 19/39 da due, 8/29 contro 7/24 da tre, ma è appunto sui liberi che il 66% di ambedue le squadre fa la sua differenza, per la Geonova sono 14/21 e per gli ospiti 24/36.

Tozzi e Zaini i migliori in campo per il Castello e chiuderanno con dei personali da 23 per il primo e 22 per il secondo, per la Geonova i top player sono Barsanti e Romano, tutti e due con 15 punti all'attivo.

Alle 17:00 il fischio di inizio, alle 17e dieci secondi Barsanti da due, 17 e quaranta secondi Romano da tre, 17 e cinquantadue secondi Tessitori da due.

Per il Castello è Delli Carri che risponde, ma la Geonova oggi sembra correre veloce, a 4 dal termine del primo quarto il suo vantaggio è da doppia cifra, 19/8

Tozzi e Zani accorciano, Del Debbio risponde con una bella tripla per il 24/18, in chiusura Russo da sotto per il 26/18 e un buzzer beater per il Castello per la tripla di fine quarto che chiude sul 26/21.

Il secondo quarto lo apre Del Debbio e con un gancio di Tessitori si va al più sette, Terrosi e Verdiani si fanno vedere sotto canestro, poi dai liberi Zani per il meno uno, Tozzi impatta sul 33/33 e Verdiani segna per il più due.

La Geonova ha un piccolo sbandamento, ma fa in fretta a riorganizzare le idee, Barsanti con un due su due dalla lunetta, azzera il vantaggio esterno, poi Romano da tre e Zita da allungano di nuovo fino al più cinque dell'intervallo.

Si rientra in campo per la seconda fase di gioco e questa volte le danze le apre Barsanti con una delle sue triple, poi Zita per il 51/43, di nuovo Barsanti, Del Debbio e Tessitori portano il vantaggio dei bianco/rossi in doppia cifra 60/49 a tre dalla sirena del terzo quarto.

Il Castelfiorentino riesce a rientrare grazie ad una serie di liberi rimediati per una eccessiva fallosità della difesa bianco/rossa, poi Belli accorcia ulteriormente con una tripla e si va a fine terzo sul 62/58.

L'ultimo quarto lo apre Tozzi al quale risponde Romano, è la volta di Barsanti da sotto per altri due punti che permettono alla Geonova di stare con il naso avanti, un vantaggio che però dura poco, Zani dall'area piccola infila il canestro del più uno 66/67.

Gli ospiti adesso fiutano la possibilità del colpaccio al Palatagliate e provano a scappare portandosi sul più sei e con Romano costretto ad uscire per il quinto fallo, per la Geonova aumentano le difficoltà nel tentare di rispondere agli assalti degli ospiti

Siamo ormai agli sgoccioli di una partita con un finale amaro per i lucchesi, solo dodici secondi ancora da giocare, giusto il tempo per limitare il passivo con un canestro a firma Zita, poi la sirena suona e la Geonova deve incassare la sconfitta