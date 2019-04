Sport



Geonova-Castelfiorentino, anticipata la palla a due

giovedì, 4 aprile 2019, 08:45

La penultima partita del campionato di C Gold, in programma domenica 7 aprile alle 18 al Palasport tra Geonova e Castelfiorentino, per ragioni di forza maggiore è stata anticipata alle 17.

La partita sarà anche occasione per dedicare la giornata al tradizionale appuntamento che unisce la passione per lo sport con la solidarietà.

Il Centro Minibasket Lucca invita tutti i suoi amici, sostenitori, appassionati e tifosi a scendere in campo con la sua prima squadra, la Geonova, per dare un segnale concreto di solidarietà e vicinanza nei confronti della Croce Verde di Lucca che tanto si adopera, offrendo il suo importante e prezioso contributo durante tutti gli eventi sportivi

Nell'occasione vogliamo ricordare anche che l'ingresso avrà il consueto costo di 8,00 euro e che gli abbonamenti non avranno validità, mentre per gli atleti del Cmb l'accesso al Palasport potrà avvenire con le modalità di sempre.

L'incasso sarà devoluto alla Croce Verde di Lucca.