Geonova in casa con il Castelfiorentino

sabato, 6 aprile 2019, 16:41

Per la Geonova ultima partita della "regular season" davanti al suo pubblico, a scendere sul parquet del Palatagliate per sfidare i bianco/rossi è il Castelfiorentino, squadra che merita tutto il rispetto e l'attenzione possibile.

Attualmente sono posizionati in quarta posizione dietro l'Agliana, ma a pari punti e se anche come spesso si sente dire che i play-off sono un altro campionato dove tutto può accadere, è anche vero che alla fine arrivare terzi o quarti fa la sua differenza.

Il Castelfiorentino è una squadra difficile da affrontare, al suo attivo ha 1804 punti fatti, contro i 2038 della Geonova, ma la cosa che forse potrebbe preoccupare di più è la sua difesa, seconda solo al Pino, il Castello ha incassato 1532 punti contro i 1682 che i ragazzi di Piazza hanno subito.

La Geonova si presenterà senza Nesi, squalificato nella partita di Agliana e con Pagni in forse per un risentimento muscolare, coach Piazza avrà così un lavoro in più da svolgere, quello di rimodulare alcuni schemi di gioco per non far pesare almeno l'assenza di Nesi.

A fronte delle rispettive aspettative ed intenzione di non perdere, siamo certi che ne verrà fuori una gran bella partita, Piazza la vede così:

La vittoria di domenica scorsa è stata senza dubbio molto importante per finire bene questa parte di stagione regolare e adesso abbiamo le ultime due partite che sono altrettanto importanti, abbiamo bisogno di vincerle sia per mantenere la posizione, per la quale però basterebbe anche una sola vittoria, ma poi per arrivare come diciamo già da un pò di tempo nel modo migliore ai play-off è certamente necessario arrivarci con due vittorie. La gara di Domenica prossima con Castelfiorentino sarà molto, molto impegnativa perché loro vengono da una battuta a vuoto casalinga contro il Don Bosco e sicuramente vorranno riscattarsi, un po' come facemmo noi all'andata, che dopo la sconfitta di Agliana andammo a vincere in casa del Castelfiorentino. Sarà una partita difficile anche per la difficoltà negli accoppiamenti difensivi, visto che loro non hanno un lungo di ruolo e quindi per i nostri lunghi, un po' meno mobili sarà complicato difendere uno contro uno con i loro lunghi atipici, d'altro canto se vogliamo mantenere la seconda posizione dobbiamo fare una partita che dal punto di vista difensiva sia più concreta di quanto non è stata quella di Agliana nei primi due quarti, quando abbiamo lasciato un po' troppo spazio al gioco offensivo di Agliana.

Palla a due alle 17 di domenica 7 Aprile, ricordiamo che la partita è dedicata al basket Day in collaborazione con la Croce Verde di Lucca, alla quale andrà devoluto l'intero incasso che servirà poi all'acquisto di un nuovo mezzo attrezzato, ci sarà anche un punto di raccolta per generi alimentari e giocattoli, da destinare alle famiglie più bisognose.