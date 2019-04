Sport



Geonova in trasferta contro l'Olimpia Legnaia

sabato, 13 aprile 2019, 12:59

Ci siamo. Domenica 14 aprile alle 18, quando al Palafilarete di Firenze il tabellone si accenderà, sarà per scandire gli ultimi quaranta minuti di gioco di questo fantastico campionato di serie C Gold. Dopo, saranno i play-off.

La Geonova ha l'ultima possibilità di conquistare definitivamente la piazza d'onore e lo farà in trasferta, andando a giocarsela con l'Olimpia Legnaia, anch'essa, ormai dentro ai play-off, forte della sua inespugnabile settima posizione.

Ma questa cosa non deve trarre in inganno, l'Olimpia non farà passerella, ne tanto meno affronterà la Geonova a cuor leggero, anzi, abbiamo la netta e forte convinzione che cercherà di strappare un ultima vittoria in campionato e cercherà di farlo proprio a spese dei bianco/rossi di Piazza, perché perdere Domenica, significherebbe trovarsi di fronte per la prima serie dei play-off, ancora la Geonova e forse, per giocarsela al meglio nella fase successiva, il Legnaia preferirebbe confrontarsi con qualche altra franchigia, magari l'Agliana, con la quale ha vinto in campionato, sia all'andata che al ritorno.

La Geonova dal canto suo ha tutte le intenzioni per riscattare la non bella prova di Domenica scorsa contro il Castelfiorentino, anche contro l'Olimpia Legnaia sarà senza Nesi, tutt'ora squalificato e ancora con un Pagni in forse, ma di sicuro farà di tutto per portarsi a casa questa vittoria, perché oltre a definire la posizione di classifica, sarebbe importantissima per dare la giusta carica e una motivazione particolare in più ai ragazzi, in vista della difficile fase successiva

L'importanza che ricopre questa partita non sfugge a coach Piazza ed è ben consapevole che certe partite possono nascondere pericolose insidie

"E' l'ultima della stagione regolare è una partita ovviamente molto, molto importante, perchè determinerà il nostro piazzamento alla fine della stagione e quindi la posizione di partenza dei play-off, è chiaro che arrivare secondi sarebbe un buon punto di partenza, anche se non vorrebbe dire assolutamente niente, ma sarebbe comunque già un buon inizio. Ancora di più è importante terminare con una vittoria perché la partita di domenica scorsa certamente non ci ha soddisfatti, non siamo contenti di come abbiamo giocato, abbiamo fatto qualche passo indietro rispetto alle partite precedenti e quindi è necessario dare subito una sterzata per prepararci poi nel migliore dei modi ai play-off. L'avversario è di tutto rispetto, in casa nostra ci fece soffrire molto, è vero che la loro posizione è ormai già determinata, arriveranno settimi comunque vada, ma anche per loro, secondo me è una partita importante, al di la della posizione che ormai è già determinata perché certamente non vorranno perdere con noi per poi ritrovarci subito dopo nella serie dei play-off"

Per chi vuole seguire la Geonova in trasferta, la palla a due è fissata per le ore 18:00 al Palafilarete di Firenze.