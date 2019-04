Sport : Play-off Serie C gold



Geonova sconfitta a Livorno 74 a 67

domenica, 28 aprile 2019, 22:15

Pielle Livorno – Geonova

28/19 – 10/17 - 10/6 – 26/25

28/19 - 38/36 – 48/42 – 74/67

Pielle Livorno: Creati , Di Sacco 3, Burgalassi 8, Malvone , Navicelli 3, Bertolini 11, Portas , Dell'Agnello 14, Falconi 33, Marrucci , Benini 2, Nannipieri. All. Da Prato, Vice Fini

Geonova: Zita 9, Barsanti 10, Russo , Nesi 10, Puccinelli , Tessitori 14, Pagni 1, Pierini , Del Debbio 7, Tempestini 10, Romano 6. All. Piazza, Vice Chiarello, Ass. Puschi

Tessitori, Nesi, Barsanti, Tempestini, Romano in campo per la palla a due della prima dei play-off, per gli ospiti, Benini, Falconi, Dell'Agnello, Bertolini, Burgalassi.

I primi due punti sono per i padroni da casa, Nesi risponde, poi però è la Pielle che prova subito la fuga, due liberi e in sequenza due triple a firma Dell'Agnello poi ancora Burgalassi e Bertolini proiettano i padroni di casa sul 14/6.

Sono Nesi Tessitori che accorciano, per il 14/12, adesso la Geonova riesce a rispondere con maggiore precisione, avvicinandosi ai padroni di casa, 22/19 a poco meno di due minuti dalla prima sirena.

Il primo quarto si chiude con un antisportivo a Pagni che manda Falconi ai liberi, poi Di Sacco arrotonda per la Pielle per il 28/19.

Secondo quarto iniziato con Tessitori e Del Debbio a canestro, sono 5 i punti che separano le due squadre, ancora un antisportivo, questa volta Piellino su Zita che fa uno su due dalla lunetta, per il meno 4, ma non c'è tregua Navicelli ristabilisce le distanze 32/26

La partita è frammentata, sono poche le azioni che riescono a chiudersi, gli arbitri sono chiamati ad un surplus di lavoro, ma d'altronde non poteva essere diversamente, vista la posta in gioco e l'eterna rivalità tra le due franchigie.

Ancora una volta Pielle sulla lunetta per il più 8 a due dal riposo, poi è la volta di Tessitori e Del Debbio per il 38/33 e sulla sirena di fine quarto Tempestini schioda una tripla da metà campo per il 38/36.

Pielle decisamente aggressiva al rientro in campo con Falconi e Dell'Agnello per un break di 7/0 interrotto da una tripla di Barsanti per il meno 6, azzerato da Falconi con una nuova tripla, due minuti al termine e sul tabellone il vantaggio è ancora per i padroni di casa 48/42.

Ultimo quarto con palla in mano ai ragazzi di Piazza, dieci minuti per giocarsi la stagione e da come ha preso l'avvio questo ultimo quarto pare che la Geonova abbia recepito il messaggio Zita, Tempestini poi zita dai liberi e Nesi per il sorpasso 48/50.

La sfida è diventata più che elettrica, Dell'Agnello da 3 a cui risponde il capitano con un'altra bella tripla 53/55 con ancora 6 lunghi e interminabili minuti da giocare.

Pielle assolutamente sempre in partita mette di nuovo il naso avanti grazie a Burgalassi 56/55 a 5 dalla sirena finale

I minuti scorrono ed i padroni di casa riconquistano la testa con un paio di liberi e un Dell'Agnello davvero in forma che spinge la squadra sul più 9 a due minuti esatti dal termine.

Ormai è diventata una partita all'arma bianca 68/64 e un solo minuto restante con la Pielle di nuovo in lunetta, due su due per Falconi, un nuovo fallo porta i padroni di casa sul 72/64, pochi secondi ancora di gioco e Pielle ancora in lunetta, finale duro da digerire per la Geonova 74/67 con una tripla finale di Romano.