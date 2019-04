Giochi Mondiali Special Olympics, un riconoscimento dalla città alla medaglia d’argento lucchese Marina Petri

Altri articoli in Sport

venerdì, 5 aprile 2019, 15:09

C’è anche Idea Pieroni tra i 107 atleti ed atlete convocati al raduno primaverile degli azzurrini under 20 di Grosseto, organizzato dalla Fidal dal 17 al 20 aprile in preparazione delle gare internazionali in calendario per prossimi mesi

venerdì, 5 aprile 2019, 12:42

E' l'eterno dilemma se sia meglio affrontare una squadra senza motivazioni o senza pensieri. E il dilemma si ripropone domenica pomeriggio con Montevarchi. Gli avversari ormai sono salvi, hanno evitto la retrocessione diretta e sanno già che affronteranno i playout in 13esima posizione.

venerdì, 5 aprile 2019, 12:36

La pallacanestro lucchese scende ancora una volta in campo a favore della Croce Verde P.A. di Lucca: domenica 7 aprile, al PalaTagliate, andrà in scena il secondo atto del BasketDay 2019, grazie alla disponibilità del team maschile del CMB Geonova Lucca

venerdì, 5 aprile 2019, 11:57

Si avvia alla conclusione la stagione invernale, ma la squadra di biathlon toscana non si ferma mai e sta programmando già le gare per la stagione estiva. Sono sette i giovani atleti che compongono la squadra con i colori del Pegaso, tutti appartenenti alla Focolaccia sci fondo Lucca, con oltre...

venerdì, 5 aprile 2019, 09:04

Non basta un bel primo tempo per impensierire la Passalacqua Ragusa che fugge nella ripresa imponendo un ritmo gara altissimo ad una Gesam Gas & Luce incerottata

venerdì, 5 aprile 2019, 08:39

Il ventenne lucchese, dopo la delusione per il ritiro al "Ciocco" causa la rottura delle colonnette ruota, nel ponente ligure ha voglia di riscatto per rimettersi in scia nella corsa allo scudetto "Due Ruote Motrici"