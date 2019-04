Sport



Grande fine settimana per le giovanili della Polisportiva Capannori

lunedì, 8 aprile 2019, 19:56

Fine settimana quasi perfetto per le giovanili della Polisportiva Capannori in attesa di gara 2 del quarto di finale playoff della squadra di Promozione. Vincono infatti tutte le formazioni che erano impegnate in casa nella palestra di San Leonardo in Treponzio.

La Farmacia Biagi Under 18 batte il Rossoblù Junior Montecatini (64-52) continuando il proprio percorso di crescita nella seconda fase del campionato.

FARMACIA BIAGI: Bernardoni, Deldotto, Belfiori, Di Giovanni, Panattoni, Paoletti 24, Frediani 2, Piazzolla 6, Romoli 16, Ilaria, Cassolino, Avdiu 16. All. Bernabei

Unica sconfitta è quella della Tissue Tech Under 16 a Cecina (75-41), dovuta anche alle tante assenze.

TISSUE TECH: Frediani 1, Magnani 5, Biagetti, Giusti 2, Caredio 15, Bernardoni 6, Colombi, Roncaglia 12. All. Corda

Successo rotondo invece per la Veravision Under 15 che supera agilmente 101-29 Pomarance in un incontro che non ha mai avuto storia.

VERAVISION: Di Martella Orsi 37, Kola 17, Frediani 20, Selvino, Maggi, Paterni 7, Lila, Stanghellini 3, Benedetti 11, Aliu 4, Biagetti, Tafa 2. All. Piochi

Bene anche l'Under 18 del volley femminile che batte 3-2 il derby contro la Pantera aggiudicandosi il tie break 20-18.