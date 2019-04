Sport



Il Bowling Lucca ha consegnato un riconoscimento a Marina Petri

lunedì, 8 aprile 2019, 12:40

Anche il Bowling Lucca di S. Vito e la squadra del Bt Astroline hanno voluto festeggiare la neo vice campionessa del Mondo Special Olympics di bowling, Marina Petri, dove da anni di allena su quelle lane e che con la maglia azzurra della squadra italiana ha vinto appunto la medaglia d’argento nella categoria individuale ai Giochi Estivi Mondiali Special Olympics che si sono disputati negli Emirati Arabi ad Abu Dhabi.

Marina, 29 anni, si può dire che fin dall’inizio della fondazione del team marliese Asd L’Allegra Brigata, nel 2010, ne fa parte e ha partecipato con la divisa di questa associazione sportiva a molti impegni sportivi a caratura regionale e nazionale, sia nei giochi invernali soprattutto in gare con le ciaspole, che in quelli estivi nel bowling, “collezionando” numerose medaglie dei tre metalli più preziosi. E’ proprio parlando di bowling che vogliamo mettere in evidenza che non è nuova a salire sul podio di un’importante manifestazione sportiva e che praticamente questi podi il primo nel 2011, l’hanno messa in luce fino alla chiamata ai Mondiali di questo 2019. Per questo motivo vogliamo citare solo alcune gare in cui ha conquistato la medaglia più importante quella d’oro, ma non dimentichiamo che nel suo palmares ci sono numerosi argenti e anche molti bronzi: oro ai Giochi Nazionali Estivi “Special Olympics” a La Spezia 2011, oro nel torneo internazionale di bowling “No Frontiers San Marino 2012", oro a Roma nei “Play The Games – Special Olympics Italia Games 2015”, oro ai Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia– games for inclusion 2017 ” a Biella. Un bellissimo excursus sportivo culminato prima con la convocazione nella Nazionale Italiana di bowling per il Mondiale di Abu Dhabi e poi con la vittoria proprio nella gara iridata di una pesante medaglia d’argento.

Vogliamo infine puntualizzare che Marina non è la sola atleta del team de L’Allegra Brigata a essere chiamata a difendere i colori dell’Italia in un mondiale, in precedenza ci sono arrivati e quindi meritano, senza nulla togliere agli altri compagni ed atleti, un piccolo spazio per citarli: Manuel Ricci ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2015 di Los Angeles in qualità di atleta titolare nella disciplina del bowling con un quarto posto nel singolo e due quinti posti a squadre; negli “Special Olympics World Winter Games Austria 2017 in maglia azzurra Matilde Zipoli (2 bronzi nello sci tecnica classica) e Luciano Ragghianti (che nella finale delle racchette da neve ha commosso ed emozionato il pubblico che pur perdendo una ciaspola ha continuato la sua corsa ed al tempo stesso mostrando, sorridendo, la grande voglia di arrivare a tagliare il traguardo).

Al Bowling Lucca, durante l’allenamento del Bt Astroline, il presidente del sodalizio lucchese Roberto Franchini, che si avvicina come il centro Bowling a festeggiare i quarant’anni di attività, ha consegnato a Marina la maglia da gioco ufficiale del club, la tessera della Federazione Italiana Sport Bowling ed un birillo con tutte le firme dei bowlers della squadra. Ad accompagnare l’atleta c’era la famiglia con la mamma Patrizia ed il padre Dino, “Odo” per tutti gli sportivi (un'istituzione per lo sport Lucchese prima come giocatore di basket e poi come insegnante) e la coach Patrizia Lorenzoni, allenatrice sulle lane del bowling sanvitese e tecnica azzurra del team femminile sempre ai Mondiali di Abu Dhabi. Marina al termine di questo festeggiamento ha voluto ringraziare il suo allenatore personale Pierfrancesco Franchini.

La giornata è poi proseguita con il solito allenamento degli atleti dell’Astroline che hanno in programma la seconda prova dei Regionali di singolo, gara di qualificazione ai Campionati Italiani di specialità. Nella prima prova svoltasi proprio a Lucca ha visto primeggiare in cat M4 Sonny Benedetti, in cat F3 Roberta D'Elia già vice campionessa italiana, in cat F4 dominio di Veronica Baldi che sarà presente assieme a Chiara Nucci ai Campionati Italiani di doppio sulle piste di bowling a Milano nei giorni del 27 e 28 aprile prossimi.