Sport



Il Volley 2P Pantera/Porcari vince nettamente contro il Volley San Vincenzo

lunedì, 8 aprile 2019, 19:54

Nell’undicesima giornata di campionato di Prima Divisione Maschile, il Volley 2P Pantera/Porcari strapazza il Volley S. Vincenzo fermando il tabellone sul 3-0, con i seguenti parziali: 25-20, 25-13, 25-17. La partita iniziata con un agguerrito primo set giocato punto/punto dalle due compagini, si concludeva a favore dei lucchesi. Nel secondo periodo, i giocatori del Volley 2P, entravano in campo con maggiore determinazione, decisi a non dar spazio agli avversari labronici e chiudevano nettamente lasciandoli a 13. La terza frazione vedeva i ragazzi di casa guidati del coach Maurizio Gigante, concludere la gara con un altro punteggio netto, guadagnandosi cosi i tre punti necessari per riportarsi nuovamente al secondo posto in classifica. Ottimo l’arbitraggio del direttore designato, sig. Rodolfo Vanni, al cartellone segnapunti Simone Pierotti, dirigente accompagnatore Roberto Alfavelli.

Il Volley 2P in campo con: Salvatore Abrescia 10, Filippo Celestini 8, Jonathan Cortopassi (L), Gianfranco Davini, Alessio Del Testa (Capitano) 11, Marco Farinelli 5, Luca Giuliani 1, Fabrizio La Rosa 10, Lorenzo Menichetti 8, Gabriele Micheloni, Tommaso Puccinelli (L), Leonardo Salani 1, Sebastian Scarafoni; in tribuna: Daniel Anfuso, Francesco Giambastiani, Matteo Petri, Simone Pisani.

Il coach Maurizio Gigante a fine gara ha così commentato: “è stata una gara a senso unico, gli avversari non ci hanno mai impensieriti. I ragazzi, sono riusciti a contrastare e vincere nettamente contro un gruppo di atleti nettamente più esperti. Il Gruppo ha dato il massimo fin dall’inizio, riuscendo ad esprimere una bellissima pallavolo soprattutto nel secondo set, dove si è visto il nostro miglior gioco. Sono proprio contento nonché soddisfatto di ciò che hanno espresso in campo tutti i nostri ragazzi. Ora ci prepariamo per la prossima gara che, ci vedrà, sabato 13 aprile, fuori casa contro la Pallavolo Rosignano”.

I presidenti Ottorino Papini (Pantera) e Roy Tocchini (Porcari) si sono detti più che soddisfatti dell’ottimo risultato fin qui raggiunto dal gruppo e dalla squadra.