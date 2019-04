Sport



La Farmacia Biagi Capannori si regala una serata da grande e allunga la serie con Montale a gara 3

martedì, 9 aprile 2019, 22:30

65-60

(Parziali 15-12, 34-29, 50-52)

FARMACIA BIAGI: Lombardi, Aytano 5, Andreini 9, Dini 5, Coluccio, Del Dotto, Barsotti 5, Mariani ne, Panzino 10, Piochi ne, Ghiaré 21, Masini 10. All. Bernabei

MONTALE: Berti ne, Niccolai, Tasselli 15, Gargini 6, Ieri, Nesi M. 12, Pratesi 17, Nesi I., Bartalini 3, Panconi 3, Capecchi 4, Zagati ne. All. Milani

ARBITRI: Nocchi di Bientina (Pi) e Borghi di Pontedera (Pi)





Una grande prestazione e un pubblico caldissimo portano la Farmacia Biagi a gara 3 dei quarti di finale playoff in programma venerdì sera a Montale. Una serata da ricordare per i colori biancorossi, che hanno riempito l'impianto di San Leonardo in Treponzio compiendo un'autentica impresa contro la seconda forza del campionato che finora aveva sempre vinto i tre precedenti stagionali. Biancorossi invece che partono subito concentrati, vanno avanti all'intervallo nonostante la percussione dall'arco di Tasselli e riescono a incassare anche il forcing ospite in uscita dagli spogliatoi. Poi un grande ultimo quarto, con la squadra spinta dai punti di Ghiaré e dalle iniziative di Aytano che però a 1 minuto dalla fine è costretto a uscire dal campo in barella per un brutto colpo con ferita aperta alla testa. Per lui comunque punti di sutura e nessuna ulteriore complicazione.