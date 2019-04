Sport



La Ginnastica Ritmica Lucca primeggia sulle pedane toscane

giovedì, 18 aprile 2019, 08:50

Ancora un fine settimana ricco di impegni per le ginnaste della Ritmica Lucca. La storica società Lucchese, ha visto impegnate le sue farfalle su due importanti fronti: il Campionato di squadra Allieve Gold 3 e la seconda prova del Campionato Regionale AICS.

Prime a scendere in pedana la mattina di sabato 13 ad Orentano, per il campionato AICS, sono state le Allieve A2 livello Silver LB, che hanno conquistato l’intero podio. Irene Spina ha confermato l’oro, Francesca Bonvino l’argento. Bronzo invece per Gaia Simi. Le tre piccole ginnaste hanno completato i loro esercizi con padronanza della pedana e sicurezza nelle proprie capacità. Anche nella categoria Allieve A4 Silver LB il gradino più alto del podio veste i colori bianco rossi di Sabrina Ionescu che vince l’oro con due esercizi privi di errori. Ottimo quinto posto per l’elegante Martina Franciosini. Nel pomeriggio ha avuto corso la gara Silver LC che ha visto impegnate le ginnaste Ambra Paladini (A4) che si è classificata quinta con due esercizi grintosi e Rachele Giorgetti (J1) che ha conquistato l’argento al termine di una gara dove la competizione era molto alta. Sabato tardo pomeriggio è stata la volta del Livello Silver LD con un nuovo argento per Victoria Stoilov (J1) un bronzo per Vanessa Viotto (J2) e un argento per Nicole Scoma (J3). Ottimo quarto posto per Giulia Custer, che dopo un lungo infortunio ricomincia a solcare la pedana.

La domenica mattina la gara è ripresa con il settore Gold categoria A4: Selena Cianci conquista la medaglia d’argento con i suoi esercizi alla palla e alle clavette. Da sottolineare la grande crescita di questa ginnasta durante la stagione agonistica.

Successivamente è stata la volta del settore promozionale. Grandi soddisfazioni per la società per quanto dimostrato dalle ginnaste più giovani del settore: le under 8 Arianna Bertoli e Emily Puccinelli, hanno deliziato il pubblico con i loro esercizi a corpo libero, così come le giovanissime Ginevra Porta e Dalila Giusti che si sono classificate prima e seconda. Infine i collettivi corpo libero nelle categorie dilettanti hanno regalato grandi soddisfazioni: nella categoria Giovani primo posto per Del Carlo, Marcheschi e Cervelli. Secondo posto per Ciancaglini, Lencioni, Paolini e Pieri e quarto posto per Vannucci, Bertini e Scaramuzza. Nella categoria Allieve, primo posto per Parrini, Cosmi, Diamanti, Scatena e Menichini.

Sull’altro fronte domenicale, Agnese Di Mauro, Benedetta Papa e Dalia Conti affrontavano a Pisa la fase interregionale del Campionato di squadra Allieve Gold 3 FGI (ZT3) al quale si erano qualificate attraverso la fase regionale. Le talentuose farfalle lucchesi hanno eseguito i tre esercizi previsti dalla competizione con grande grinta e, nonostante qualche errore dovuto alla grande emozione di solcare per la prima volta una pedana tanto importante, hanno conquistato il settimo posto che potrebbe valere il pass per la fase nazionale. La ginnasta lucchese Isabel Puccinelli, in prestito all’Etruria Prato, ha ottenuto il primo posto con la squadra nella categoria Allieve Gold 1.

La stagione prosegue nel pieno della sua attività, con gare ogni fine settimana, e la società lucchese dimostra a ogni gara di ben figurare con ottimi risultati e belle prestazioni, frutto del lavoro di tutte le tecniche che seguono e accompagnano con dedizione e competenza le ginnaste.