La Pantera Volley batte la Polisportiva Capannori

domenica, 28 aprile 2019, 21:01

A Lucca, nella penultima giornata del Torneo Under 17 Femminile, girone C, si giocava il derby tra la Polisportiva Volley Capannori e la Pantera Volley con quest’ultima compagine a fare suo l’intero bottino. Le capannoresi infatti, in questa trasferta nel PalaMartini” di S. Marco, ne escono sconfitte per 3-0, risultato che ha però ha visto le due squadre battersi in una partita equilibrata come dimostrano i parziali chiusi sul: 25-22, 25-21, 25-23. Il direttore designato per la gara Daniele Vicari, ha ben arbitrato.

La Polisportiva Volley Capannori guidata dai tecnici Erika Franceschini e Maurizio Gigante è scesa in campo con: Luisa Avanzinelli (L), Irene Buoni 8, Marta Doroni 3, Vittoria Favilla 6, Marika Franceschini 2, Irene Lanfri, Silvia Lunardi 7, Irene Palmucci 13, Elena Sozzani 4; non entrate: Marta Battisti, Nadia Alexandra Del Vigna, Rebecca Lencioni (L), Alessandra Zefi; non disponibili: Francesca Da Valle, Serena Tempesti, Matilde Nieri, Anna Gelli; dirigente in panchina: Francesca Marchi.

I coach Franceschini e Gigante, a fine gara hanno così commentato: “E' stata una gara determinata da moltissimi errori da parte delle nostre ragazze in particolare in battuta. Le stesse, hanno tenuto un ritmo altalenante e spesso confusionale permettendo alle avversarie di giocarsela punto/punto prevalendo sulle nostre solo nel finale di ogni set dove sapevano meglio gestire la gara non commettendo errori”.