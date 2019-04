Sport



La Puliti torna in A1

lunedì, 29 aprile 2019, 20:55

E' bastato un anno agli sciabolatori della Puliti per tornare in A1 dopo la sfortunata retrocessione della stagione passata. La squadra, composta da Stefano Sbragia, Jacopo Rinaldi, Andrea Garofalo e Nicolò Panconi si è battuta con grande grinta in un campionato irto di difficoltà sin dalle prime battute ma ha tirato con tutta la determinazione necessaria per riconquistare uno spazio nell'elite nazionale. E' accaduto con i successi su Terni, Lecco e Frascati nella fase di qualificazione e poi Varese prima della sconfitta, in semifinale, subita dal CS Napoli per 39 a 45. Il bronzo e la promozione in A1 sono arrivati con il successo nella finale per il terzo posto con il CS Ariccia ottenuti battendo i laziali per 45 a 36.

Non è riuscita nella stessa impresa la squadra femminile della PULITI che dopo un analogo percorso è stata battuta dalle siciliane di Sciacca per 45 a 44 e un incontro dal finale amaro, visto che Amendola, Manfredini, Candida Di Matteo e Sorbi erano arrivate a condurre 44 A 37. Le lucchesi, deluse, hanno poi perso la finale per il terzo posto con le laziali di Ariccia.

Nella foto: gli sciabolatori lucchesi con il Vicepresidente federale Paolo Azzi e il maestro Radoi.