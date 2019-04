Le Mura Spring conquistano la permanenza in serie B

Altri articoli in Sport

sabato, 27 aprile 2019, 12:03

Eccoci di nuovo pronti alla sfida del Giro dell’Appennino, una delle classiche più antiche e prestigiose del calendario ciclistico italiano, che nel 2017 vide trionfare il team A&V grazie alla splendida azione solitaria di Danilo Celano

sabato, 27 aprile 2019, 09:06

Domenica 28 aprile alle 18 la Geonova dovrà recarsi a Livorno ed entrare in quel palazzetto, il Pala Macchia, dove il tifo per i locali raggiunge vette e soprattutto decibel sonori, pari se non di più a quanto è possibile riscontrare al Mediolanum Forum

sabato, 27 aprile 2019, 08:40

Partita che può valere una stagione questo pomeriggio (27 aprile - inizio ore 18.00) al Palatagliate tra Le Mura Spring e Florence Basket

venerdì, 26 aprile 2019, 10:21

Terminati i sedicesimi di finale le dimensioni del tabellone diminuiscono sempre di più, stringendo il cerchio attorno alla possibile vincintrice della Social Pro League. Sono infatti iniziati iniziati gli ottavi di finale, che termineranno il 2 maggio, lasciando così ai tifosi il tempo e la possibilità di votare e far...

venerdì, 26 aprile 2019, 10:16

Appuntamento in collina per gli amanti delle passeggiate e della natura. Sabato 27 aprile si svolgerà la undicesima edizione della "Sudata Gragnanese", marcia podistica non competitiva valevole per il trofeo "il sabato..si vince". Partenza dalle 15:30 dal piazzale della chiesa di Gragnano. Tre percorsi di 3km, 6km e 11km

mercoledì, 24 aprile 2019, 15:25

E' una classifica che non ha subito significative variazioni, quella redatta a conclusione del Rally delle Colline Metallifere, secondo appuntamento del 14° Premio Rally Automobile Club Lucca, andato in scena nei giorni 13-14 aprile a Piombino