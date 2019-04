Sport



Le Mura Spring si giocano la permanenza in serie B Femminile

sabato, 27 aprile 2019, 08:40

Partita che può valere una stagione questo pomeriggio (27 aprile - inizio ore 18.00) al Palatagliate tra Le Mura Spring e Florence Basket.



Il playout di serie B femminile si è trascinato fino a gara 3 dopo che alla vittoria casalinga delle Lucchesi (66-63) è seguita una brutta sconfitta in quel di Firenze (58-38). Si preannuncia quindi un incontro ad alta tensione e sicuramente avvincente tra la squdra locale che ha chiuso la regolar season in quart'ultima posizione e le fiorentine che sono arrivate ultime con una sola vittoria in 20 incontri disputati. Ma come sempre, la fase post season fa storia a sè.



Per chi vince questo pomeriggio in palio la sicurezza della permanenza in serie B femminile, per le sconfitte la prova di appello al meglio delle 3 gare contro P.F. Prato, uscito sconfitto dal confronto del primo turno di playout contro Avvenire 2000 Rifredi.