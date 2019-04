Sport



L'Ortopedia Michelotti vince il terzo Memorial Bruno Hasanaj

martedì, 9 aprile 2019, 11:30

Serata di sport, di memoria e pure di commozione ieri sera al Centro sportivo Sandro Vignini, vicino allo stadio Porta Elisa. La Ortopedia Michelotti ha vinto il terzo Memorial Bruno Hasanaj battendo in finale il San Paolino. È stato inoltre assegnato il premio speciale dedicato alla memoria di Piergiorgio Zani che è andato ad Adriano Tocchini (capocannoniere) e a Fabio Betti (miglior giocatore).



La finale ha visto andare inizialmente in vantaggio il San Paolino, con due goal di Alberto Francesconi e Paolo Pierini. Ma il secondo tempo ha visto la rimonta della Ortopedia che prima ha accorciato le distanze con Andrea Berruti e poi ha pareggiato e, infine, vinto con due eurogoal di Fabio Betti che si è così guadagnato il premio di miglior giocatore.



Non è stata meno combattuta la finale per il terzo posto. Il Real Colle ha sconfitto per 2 a 1 la forte Terigi Car con un super Luigi Di Santoro che è stato il migliore in campo. Il premio capocannoniere lo ha ricevuto Adriano Tocchini mentre quello per miglior portiere è andato a Stefano Donati, entrambi della Valfreddana.



Nella stessa serata la squadra "Amici di Bruno" ha battuto la Alex Bar 6 a 2, vincendo così il nono campionato di calcio A5 categoria amatori, trascinata dai cinque goal di Julian Duka. Miglior portiere del campionato è stato Rudolf Kola, miglior giocatore Nicolò Amato West Ham, mentre capocannoniere è stato Matteo Mei della Desperados con ben 77 reti.



Tutti i premi sono stati consegnati da Vittorio Tosto (Centro sportivo Sandro Vignini). Sono stati presenti la compagna dello scomparso Bruno Hasanaj e la vedova e il figlio di Piergiorgio Zani.