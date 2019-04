Sport



Lucca Marathon, ottimi risultati nel fine settimana

mercoledì, 17 aprile 2019, 08:43

Ottimi risultati per i ragazzi dell’ ASD Lucca Marathon nel fine settimana. La notizia più gradita è il ritorno alle gare di Andrea Giovannelli, il quale dopo una lunga assenza dovuta a problemi fisici, coglie un ottimo 5° posto alla Lido Run, correndo i 10 km del tracciato in 34’ 19”. Un esordio che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.

Una Domenica all’insegna della pioggia e del freddo non ha fermato gli atleti del Baluardo; al Vivicittà si sono resi protagonisti Alessandro Ristori, quarto assoluto ad un soffio dal podio (34’54” per lui) e Giulio Buchignani, il quale non ha avuto rivali nella categoria veterani, vincendo la gara con il tempo di 37’00”.

Ottime prestazioni anche per Francesco Fabbri (12° assoluto), Marco Osimanti, Simone Franceschini, Alberto Santerini, Filippo Massagli, Lorenzo Dongarrà, Ida Antonacci e Claudia Mattiuzzi.

Nella prima edizione della “Francigena Running”, 33 km corsi tra Pietrasanta e Lucca, doppietta Lucca Marathon nella classifica assoluta, con il 1° posto di Andrea Marsili ed il 2° posto di Mauro Paolinelli. Bene anche gli altri atleti con Nicola Davini 9°, Davide Bertini 13°, Andrea Rosellini, Alessandro Cogilli, Daniele Rubinelli, Riccardo Pieroni, Antonello Cogilli e Fabrizio Marlia.

Buone notizie anche dalla “Marina di Cecina in Tour”, corsa a tappe che si è corsa tra Venerdì e Domenica: gli instancabili Flavia Cristianini e Paolo Cogilli chiudono i 27 km della classifica generale rispettivamente al 2° e 3° posto, andando a vincere entrambi la propria categoria.

Intanto continuano ad arrivare le iscrizioni alla Lucca Half Marathon del 5 Maggio. Gli organizzatori stanno curando gli ultimi dettagli della gara competitiva e della “Lucchesina”, la non competitiva che prendendo il via subito dopo la Half Marathon, si snoderà nelle vie urbane, dando la possibilità a tutti di ammirare i monumenti e gli angoli più suggestivi della città.