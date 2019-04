Sport



Massese – Viareggio: divieto di vendita dei tagliandi di ingresso all’impianto ai residenti nella provincia di Lucca

venerdì, 12 aprile 2019, 14:20

Il commissariato di polizia comunica che in relazione all’incontro di calcio Massese – Viareggio, valevole per il Campionato di Serie D, previsto domenica 14 aprile alle ore 15, allo stadio comunale degli “Oliveti” di Massa, è stato disposto dal signor prefetto di Massa Carrara, in data 9 aprile, il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso all’impianto, ai residenti nella provincia di Lucca e che, per tanto, quest’ultimi non potranno raggiungere Massa, per assistere alla gara.