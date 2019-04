Sport



Minibasket: CMB Lucca batte Budapest al torneo internazionale di Castelnuovo

lunedì, 29 aprile 2019, 17:35

Splendida affermazione del CMB Junior Lucca al torneo internazionale organizzato dal Cefa Basket di Castelnuovo, andato in scena nel week-end scorso. I ragazzi di mr. Pino Chieffo, capitanati per l'occasione da coach Chiara Licheri, alla loro prima esperienza internazionale, hanno concluso il torneo con una storica vittoria sul BLF KK Budapest.



Inizio di torneo venerdì 26 con un combattutissimo match contro il Forti e Liberi di Monza, concluso sul filo di lana con una sconfitta beffarda. Successivamente i giovani cestisti lucchesi hanno opposto una straordinaria prestazione contro i croati del KK Zadar (poi vincitori assoluti) uscendo sconfitti ma limitando al minimo i danni e andando a canestro in ogni singola frazione di gioco.



Nella seconda giornata di gare Lucca ha prima liquidato il Cefa Mare per poi affrontare i forti ragazzi ungheresi. Sul parquet del palasport garfagnino è andato in scena un capolavoro di agonismo al cui termine il CMB ha prevalso aggiudicandosi 4 minitempi su 6 e prevalendo sotto l profilo tattico, tecnico e atletico. Portatasi subito in vantaggio vincendo i primi 3 minitempi, la formazione lucchese ha amministrato il confronto, facendo sfogare gli avversari e concludendo in bellezza. Partita maschia ma mai oltre i limiti della correttezza, quella di sabato scorso contro Budapest, rappresenta una vittoria storica, frutto del lavoro su schemi e preparazione fisica, che premia sforzi, competenza e costanza di tutto lo staff lucchese. Conclusasi con un contropiede travolgente dei biancorossi, la partita ha visto la partecipazione appassionata delle famiglie in quel miracolo che è il basket, sport che divide per il tifo a favore ma sa unire nel segno della correttezza: alla fine applausi per tutti e un simbolico abbraccio tra le famiglie, allietato dai gadget regalati dalla compagine ungherese a ciascuno dei giocatori di Lucca.