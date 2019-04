Sport



Mira, precisione e passione: ecco la squadra toscana del Biathlon

venerdì, 5 aprile 2019, 11:57

Si avvia alla conclusione la stagione invernale, ma la squadra di biathlon toscana non si ferma mai e sta programmando già le gare per la stagione estiva. Sono sette i giovani atleti che compongono la squadra con i colori del Pegaso, tutti appartenenti alla Focolaccia sci fondo Lucca, con oltre venti anni di attività alle spalle.

Veterano della squadra è Gabriele Giambastiani atleta del 2001, in categoria Giovani, in squadra agonistica dal 2015. Frequenta la quarta al Liceo scientifico sportivo di Lucca e fa parte del progetto Studenti atleti di alto livello del Miur. Ha inanellato numerosi piazzamenti in gare di Coppa Italia, Alpen Cup in continua ascesa. Miglior piazzamento in carriera un 14esimo posto nella gara sprint degli scorsi campionati italiani di biathlon estivo che si sono svolti a Forni Avoltri in settembre.

Della categoria Aspiranti fanno parte Bianca Puccetti e Miriam Michelucci. Bianca, del 2002, ha iniziato con l’agonismo nel biathlon nel 2015. Frequenta la terza al liceo scientifico di Lucca. Partecipa stabilmente da tre anni a gare di Coppa Italia e Alpen Cup.

Miriam, 16 anni, è in squadra dal 2017, frequenta la seconda al liceo scientifico di Lucca. Partecipa stabilmente da due anni a gare di Coppa Italia e Alpen Cup. Miglior piazzamento in carriera un 22esimo posto nella gara individuale dei campionati italiani 2019 di Brusson.

Sono della categoria Allievi Lorenzo Tellini, Emma Puccetti e Claus Josef Gross.

Da due anni in squadra, Lorenzo, 15enne, frequenta la prima al Liceo scientifico di Capannori. Partecipa stabilmente da tre anni alle gare di aria compressa dei campionati italiani. Fa il suo esordio in questa stagione nelle gare di Coppa Italia di piccolo calibro. Nella specialità estiva di corsa e tiro (target sprint) è medaglia di bronzo ai campionati italiani della categoria ragazzi. Emma, 14 anni, ha iniziato con il corso di fondo ed è entrata in squadra biathlon due anni fa, frequenta la terza media a Lucca e divide il proprio tempo tra l’atletica leggera ed il biathlon; partecipa da 4 anni ai campionati italiani di biathlon di aria compressa. Claus Josef, 14enne, in squadra dal 2017, da tre anni partecipa ai campionati italiani di biathlon di aria compressa. Frequenta la prima al liceo scientifico di Lucca.



Infine, per la categoria Ragazzi, porta i colori della Toscana Matilde Tellini, 13 anni, dal 2018 nella squadra: per il secondo anno partecipa ai campionati italiani di biathlon di aria compressa. Si è piazzata 21esima nella gara individuale dei campionati italiani di aria compressa svolti a Tesero sfruttando un ottimo triplo 0 al poligono. Nella specialità estiva di corsa e tiro (target sprint) è campionessa italiana in carica della categoria allievi.

Gli allenatori volontari, che preparano i ragazzi alla sezione di Lucca del Tiro a Segno nazionale, sono Nora da San Martino, Marco Guidotti, Licia Cerri, Matteo Lucchesi, Silvia Brinzi della Focolaccia.