Sport



"Non mollate!!! Forza Rossoneri!!!"

martedì, 23 aprile 2019, 17:09

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, questo comunicato congiunto dell’atletica Virtus Lucca, il lucchese Club Camigliano e l’Italiana Assicurazioni a sostegno della Lucchese

Ragazzi, l’atletica Virtus Lucca, il lucchese Club Camigliano e l’Italiana Assicurazioni con i suoi rappresentanti Sergio e Matteo Martinelli è orgogliosa di tutti voi! Vi sosteniamo in questa incredibile sfida che state affrontando ed è motivo per noi di orgoglio di offrire il pranzo pre gara delle ultime due partite della stagione regolare.

La nostra amata lucchese si trova in una situazione a dir poco surreale, ma un gruppo che lotta con rabbia e tenacia come voi, merita di raggiungere il traguardo che tutti auspichiamo e soprattutto di essere ricordato nel tempo! Siete già nella storia dei questo glorioso club, non mollate ! Forza rossoneri !!!