Pagnini: "La mezza maratona è aperta a tutti anche agli abitanti di Marte!"

lunedì, 29 aprile 2019, 17:01

"Non voglio strumentalizzazioni, ci tengo a precisare che la mezza maratona che si terrà a Lucca il prossimo 5 maggio è aperta a tutti. Se vogliono venire anche gli abitanti di Marte (nel caso ci siano) sono i benvenuti!". Con questa battuta, Moreno Pagnini, presidente di Lucca Marathon, ha voluto chiarire il suo pensiero e discostarsi dalla polemica creatasi per l'iniziale rifiuto degli organizzatori della maratonina di Trieste di far partecipare gli atleti africani.

"La nostra maratona è stata sempre aperta a tutti - ha dichiarato Pagnini - e lo è anche in questa sesta edizione, come risulta dalle millecento e più iscrizioni sino ad ora pervenuteci: ci risultano infatti un 50 per cento dalla Toscana, un 40 per cento dal resto dell'Italia e il restante 10 per cento degli atleti provenienti da tutti gli altri continenti, addirittura dall'Australia".

Pagnini ha precisato però che nessun partecipante verrà pagato per l'ingaggio come non lo è mai stato anche negli anni precedenti: "Sono stati dati negli scorsi anni dei rimborsi spese agli atleti ma nulla di più. Attualmente con le risorse economiche ridotte abbiamo pensato di eliminare questi rimborsi spese".

