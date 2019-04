Sport



Pegaso vola in A1 con il Basket Amatori

venerdì, 12 aprile 2019, 08:52

E' il campo neutro di Ghezzano il palcoscenico che ha ospitato l'attesa finale del Campionato A2 di Basket Amatori Uisp , dove la capannorese Asd Pegaso ha coronato l'impegno della stagione 2018/2019, vincendo meritatamente il Campionato A2 e conquistando l'ambito pass per la serie A1. Non è bastato agli avversari, i Libici Livorno, cercare di tenere a freno Pegaso con una partita giocata sul filo del rasoio testa a testa fino ai minuti finali, quando la grinta di Pegaso ha fatto breccia nella difesa avversaria a più riprese e ha centrato gli ultimi cesti sul finale, staccando i livornesi e chiudendo 53 a 45.



Splendida vittoria e grande soddisfazione per un gruppo unito nello sport, un gruppo che festeggia quest'anno 20 anni di attività con l'identificativo Streetball, un gruppo accolto da questa stagione da Asd Pegaso, per le mansioni dirigenziali, con cambiamenti e risultati che gettano ottime fondamenta per le stagioni future.

La squadra vincente è stata allenata con cura e meticolosità da un attento Lorenzo Guerrieri e capitanata responsabilmente da Simone Giovannetti. Ma il merito di questo splendido risultato va anche a tutti i tesserati che hanno giocato e contribuito a rotazione nell'avvicendarsi degli allenamenti e delle partite che hanno portato a questa indimenticabile finale. I titolari di Pegaso sono: Stefano Bandiera, Emanuele Carignani, Luca Chicca, Andrea Del Bono, Leonardo De Santis, Gabriele Fusari, Leonardo Ghilarducci, Giuseppe Gonnella, Giovanni Guastini, Francesco Martini, Emanuele Merola, Matteo Polidori, Marco Politi, Fabio Salvetti, Francesco Scatena, Andrea Taccini, Matteo Terigi, Marco Ulivi, Francesco Venturini e il new entry Alberto Chiocchetti.

Il team basket di Pegaso non ha intenzione di fermarsi, ma anzi terrà caldi i motori in attesa del prossimo Campionato di A1 amatori, con l'imminente scesa in campo per la Coppa Primavera UISP, dove potrà saggiare anche il livello di alcune formazioni avversarie per la prossima stagione.

Un caloroso in bocca al lupo quindi dalla presidente Tatiana Franceschini, che ringrazia anche per l'importante sostegno il numeroso e appassionato pubblico presente, il supporter Audi Center Terigi e gli amici "senatori".



Nella foto: Pegaso premiata col Trofeo Frates - 1° Classificato campionato Serie A2 - Amatori UISP