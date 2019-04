Sport



Play-off, gara 1: Bama battuto dal Castelfiorentino

domenica, 28 aprile 2019, 22:22

ABC CASTELFIORENTINO 80

BAMA ALTOPASCIO 61

(Parziali: 17-18; 34-38; 57-53; 80-61)

CASTELFIORENTINO: Terrosi 11, Daly 6, Verdiani 10, Belli 14, Delli Carri 9, Zani 4, Flotta, Tozzi 16, Ticciati, Cantini 10, Calamassi. All. Betti

BAMA ALTOPASCIO: Pantosti 5, Orsini 11, De Falco 12, Cappa 9, Meucci 11, Poggetti, Lombardi, Baroncelli n.e., Bini Enabulele 2, Bonari 2, Riccio 9. All. Novelli

Arbitri: Piram e Puocci

Immaginare che una squadra in calo di rendimento verticale, che non vince in trasferta da oltre 4 mesi (ultima vittoria il 21/12/2018 a Montevarchi), potesse violare il Palabetti in una gara play-off era roba da sognatori professionisti.

Magari era quantomeno doveroso attendersi di uscire sconfitti da gara1 con le armi in pugno. Il Bama invece quelle armi le ha consegnate al "nemico" ad inizio quarto periodo, dove ha fatto l'ennesima figura barbina lontano dal Palabridge. Un parziale terrificante di 21 a 0 da parte dei padroni di casa ( da 57-53 a 78-53 in 6'40, roba incredibile) ha letteralmente liquefatto i rosablù che si sono così iscritti di diritto al gioco "scopri l'intruso" in questi play-off.

E pensare che i primi due quarti sembrano dar ragione ai sognatori professionisti di cui sopra con il Bama che gioca bene, spreca dei veri e propri rigori per dilatare il gap nell seconda frazione ma comunque si trova sul + 11 (22-33) con due triple consecutive di Cappa. Strappando sorprendentemente anche una sufficienza piena in difesa, lasciando tiri aperti a chi andavano lasciati e stando aggressivi sulle mani calde dei ragazzi di Betti. Terza frazione che già denota spifferi gelidi tra le maglie rosablù.

Un 3 su 3 dall'arco di Castelfiorentino é il segnale che i sogni muoiono all'alba. Comunque sia il Bama riesce, con molta fatica, a rimanere a contatto al terzo fischio (57-53). Pronti via e la figuraccia colossale é servita. Rosablu in balìa dell'avversario sia in fase difensiva e , soprattutto, in attacco. A coach Betti basta alzare di una tacca l'intensità difensiva per dar luogo ad una palese anarchia offensiva altopascese, condita inoltre da molti, anzi troppi, egoismi, con tiri forzati ed uomini liberi a reclamare il pallone.

Molto probabilmente, anzi sicuramente, un 21 a 0 di parziale subito in poco più di 6' in un quarto, durante una gara play-off rappresenta il guinness dei primati a livello negativo. Chi l'avrebbe mai detto. Adesso i rosablù hanno solo un allenamento prima di mercoledì 1 maggio (giorno di gara 2 al Palabridge) per provare a ribaltare l'inerzia della serie. Al di là che per evitare 6 palloni persi consecutivi in modo grottesco sembra oltremodo essenziale un approfondito ripasso del book offensivo, che a dire il vero dovrebbe essere entrato sotto pelle a questo punto della stagione.

Ma l'orgoglio, lo spirito battagliero e la voglia, anzi la necessità, di vincere non si allenano. O li hai o non li hai. E se non li hai è un gran problema. Castelfiorentino è squadra superiore non ci piove, ma, al di là del risultato, occorre roteare la spada sul campo fino all'ultimo secondo. Così fa una Squadra (con la "S") , questo è lo sport. Questo è il basket.