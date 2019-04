Sport



Presentata la 6^ Half Marathon di Lucca

lunedì, 29 aprile 2019, 17:11

di barbara ghiselli

Manca poco meno di una settimana alla mezza maratona di Lucca che si terrà, infatti, domenica 5 maggio: l'iniziativa, giunta alla sesta edizione, è stata presentata questa mattina, durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Moreno Pagnini, presidente Lucca Marathon, l'assessore alla cultura, Stefano Ragghianti e Alessandra Del Prete, nipote di Carlo Del Prete (storico aviatore lucchese).

"La mezza maratona di Lucca di 21,097 chilometri, aperta a tutti, - ha dichiarato Pagnini – partirà alle 9 dalle mura urbane sopra Porta Elisa e avrà il suo arrivo nella storica via Elisa. Insieme a questa manifestazione sono orgoglioso di presentare le molteplici iniziative ad essa collegate che si terranno il 4 e il 5 maggio".

Pagnini ha infatti spiegato che, come novità, ci sarà la 1^ edizione della Mezza in Due, una staffetta per due persone per correre la distanza della mezza maratona.

"Come dalla prima edizione di sei anni fa sarà villa Bottini , messa a disposizione dall'amministrazione comunale, - ha fatto presente Pagnini - ad ospitare il villaggio della 6^ Half Marathon con la consegna dei pettorali dal giorno prima della gara (sabato 4 maggio). Qui gli atleti avranno la possibilità di visitare gli stand specializzati nel running e altro. Il giorno della gara la villa sarà attrezzata per le premiazioni finali, spogliatoi e deposito borse".

Alla conferenza è stato detto inoltre che ci sarà la possibilità di devolvere in beneficenza i 5 euro della cauzione chip che andranno a favore delle seguenti associazioni: "Il sorriso di Stefano", "Il Villaggio del Fanciullo" e "La Fondazione il Cuore si scioglie" per alcuni importanti progetti di solidarietà. La manifestazione, patrocinata dal comune di Lucca, dalla provincia di Lucca e dal Rotary club di Lucca è inserita nel calendario degli eventi dell'amministrazione comunale ed è inserita nel circuito del Criterium Podistico Toscano con assegnazione di un punteggio alle società partecipanti.

Tra gli eventi collaterali a corredo della manifestazione ci sarà la 7^edizione della LucCanina, la corsa con gli amici a quattro zampe che si terrà sabato 4 maggio alle 15 e intorno alle 17.30, nella sala grande di villa Bottini, si terrà invece una conferenza di presentazione del personaggio famoso 2019 che, quest'anno è stato individuato in Carlo Del Prete, storico aviatore lucchese, ricordato per la trasvolata Italia Brasile, compiuta nel 1928. A questa conferenza , ne seguirà un'altra, alle 18.30 su "Prevenzione degli infortuni per gli sportivi" con la partecipazione del dottor Michele Gemignani accompagnato dal campione olimpionico di lancio del martello, Nicola Vizzoni.

" Sono molto contento, oltre naturalmente per la mezza maratona di quest'anno – ha affermato Ragghianti – anche per le iniziative culturali in programma. Voglio ribadire, nel caso ce ne fosse bisogno, che la manifestazione è aperta a tutti e anzi mi auguro che siano in molti i partecipanti da tutti i continenti del mondo".

All'Expo saranno presenti sessanta ragazzi del liceo scientifico sportivo istituto E. Fermi di Lucca che parteciperanno nei due giorni alla manifestazione, grazie alla convenzione scuola lavoro, stipulata da Lucca Marathon; gli alunni potranno così confrontarsi con il mondo sportivo, oltre che come partecipanti alle gare anche come soggetti attivi nell'organizzazione delle corse e degli altri eventi.

Altro evento da ricordare è la 11^ edizione della Lucchesina, corsa non competitiva per famiglie che da questa edizione si lega a un personaggio noto della storia lucchese che quest'anno sarà Carlo Del Prete.

Grande soddisfazione da parte di Alessandra Del Prete, dato che il percorso della Lucchesina si snoderà nel centro storico e sugli spalti della città di Lucca, toccherà alcuni luoghi simbolo del personaggio come "Il rifugio Carlo Del Prete" sul viale omonimo davanti alle mura di Lucca e piazza San Pietro Somaldi dove l'aviatore è nato e cresciuto; sarà inoltre presente un angolo a villa Bottini dove verranno esposti scritti e cimeli e ci sarà un familiare di Del Prete o uno storico a raccontarne le gesta.

Altra novità è l'istituzione quest'anno del trofeo "Lucchese dell'anno" che verrà consegnato al primo arrivato lucchese uomo e alla prima arrivata lucchese donna della mezza maratona.

Saranno inoltre donate 6 pettorine alla Fondazione Veronesi e 8 pettorine alla Casa Alfa.

Le restrizioni del traffico( il 5 maggio)tra le quali la chiusura di un senso della circonvallazione dalle 8.30 alle 12 (si potrà andare solo in senso antiorario), di via Fillungo, via della Quarquonia, via San Nicolao e altre informazioni come le indicazioni per iscriversi alla manifestazione si possono trovare sul sito: www.luccamarathon.it".