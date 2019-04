Prima Categoria, perde il Tau contro il Forte dei marmi 2015

Altri articoli in Sport

domenica, 28 aprile 2019, 22:22

Ma l'orgoglio, lo spirito battagliero e la voglia, anzi la necessità, di vincere non si allenano. O li hai o non li hai. E se non li hai è un gran problema. Castelfiorentino è squadra superiore non ci piove, ma, al di là del risultato, occorre roteare la spada sul...

domenica, 28 aprile 2019, 22:15

Ormai è diventata una partita all'arma bianca 68/64 e un solo minuto restante con la Pielle di nuovo in lunetta, due su due per Falconi, un nuovo fallo porta i padroni di casa sul 72/64, pochi secondi ancora di gioco e Pielle ancora in lunetta, finale duro da digerire per...

domenica, 28 aprile 2019, 21:01

A Lucca, nella penultima giornata del Torneo Under 17 Femminile, girone C, si giocava il derby tra la Polisportiva Volley Capannori e la Pantera Volley con quest’ultima compagine a fare suo l’intero bottino

domenica, 28 aprile 2019, 10:26

Conquistano la permanenza in serie B le senior Spring, vincendo in gara 3 davanti ad un folto pubblico che le ha incitate dall'inizio alla fine, sotto la sapiente direzione dei "Baluardi delle Mura". Presente anche una rumorosa rappresentanza di tifosi fiorentini

sabato, 27 aprile 2019, 12:03

Eccoci di nuovo pronti alla sfida del Giro dell’Appennino, una delle classiche più antiche e prestigiose del calendario ciclistico italiano, che nel 2017 vide trionfare il team A&V grazie alla splendida azione solitaria di Danilo Celano

sabato, 27 aprile 2019, 09:06

Domenica 28 aprile alle 18 la Geonova dovrà recarsi a Livorno ed entrare in quel palazzetto, il Pala Macchia, dove il tifo per i locali raggiunge vette e soprattutto decibel sonori, pari se non di più a quanto è possibile riscontrare al Mediolanum Forum