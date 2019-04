Sport



Pro Cycling: a Udine in cerca del podio

martedì, 9 aprile 2019, 14:15

Entra nel vivo la stagione primaverile della Pro Cycling Fanini.

Dopo le prime corse che sono servite a testare le condizioni fisiche delle atlete, nell'ultimo weekend la squadra del general manager Manuel Fanini ha dato dei segnali di grande crescita.

A La Spezia, nel trofeo "Penna-Baldassini" con 140 partenti, il team di Segromigno Piano (Lucca) si è mosso con grande personalità, correndo da protagonista. In particolare è piaciuta la prestazione di Marzia Salton Basei (22 anni) che, dopo aver promosso una lunga fuga insieme ad altre 13 atlete, ha finito per conquistare un bel sesto posto; un piazzamento che vale molto anche perché ottenuto in una giornata difficile sia per il percorso (con due salite durissime) che per le condizioni meteo (pioggia e forte vento).

"Sono contento per quanto hanno fatto Marzia e le altre ragazze in Liguria – ha esordito Manuel Fanini – vedo un gruppo in grande crescita anche se siamo consapevoli che c'è ancora tanto da migliorare sia tatticamente che fisicamente".

E un altro passo in avanti dovrebbe arrivare dal prossimo impegno: domenica a Buttrio (Udine).

In Friulì oltre a Marzia Salton Basei andranno Claudia Meucci (20 anni), Sofia Cilenti (24 anni), Leonora Geppi (20 anni), Isotta e Sofia Barbieri (rispettivamente 24 e 21 anni) e Simona Bortolotti (25 anni)al rientro da un infortunio; ancora incerta, invece, la presenza di Lisa De Ranieri (22 anni) che ha avuto qualche problema di salute, ma si sta riprendendo velocemente.

"In provincia di Udine voglio vedere una squadra ancor più grintosa – ha concluso Manuel Fanini – di sicuro, come è nel nostro dna, cercheremo di dare battaglia per fare selezione e per farci trovare pronti nel finale. Vogliamo raccogliere qualcosa in più del sesto posto, le ragazze se lo meriterebbero".

La Pro Cycling, che ha sede a Segromigno Piano (Lucca), lo ricordiamo, ha come sponsor principale la Conceria Zabri (marchio leader del settore, da anni al fianco della società), come partner la Tre G Filati, usa le bici Guerciotti e veste Sl2 Maglificio.