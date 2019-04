Pro Cycling: domenica impegno nel levante ligure

Altri articoli in Sport

giovedì, 4 aprile 2019, 08:45

La penultima partita del campionato di C Gold, in programma domenica 7 aprile alle 18 al Palasport tra Geonova e Castelfiorentino, per ragioni di forza maggiore è stata anticipata alle 17

mercoledì, 3 aprile 2019, 11:08

Una Gesam Gas e Luce incerottata ma vogliosa di ben figurare si appresta a disputare il suo ottavo quarto di finale playoff consecutivo. Le ragazze di coach Lorenzo Serventi, domani sera, giovedì 4 aprile, alle 20.30, porteranno visita alla lanciatissima Passalacqua Ragusa

martedì, 2 aprile 2019, 15:16

Bellissima giornata di gare al Campo Paradiso di Massa Carrara dove, sotto un luminoso sole primaverile, ha avuto luogo domenica la prima giornata dei campionati di società regionali delle categorie cadette e cadetti

martedì, 2 aprile 2019, 11:17

Il Giro di Sicilia è una grande corsa che torna ad essere disputata dopo tanti anni grazie a RCS. Essere presenti a questa manifestazione e un grande orgoglio per Amore & Vita | Prodir e la volontà è quella di ripagare gli organizzatori essendo protagonisti

martedì, 2 aprile 2019, 09:17

I colori del team del baluardo questo fine settimana si fanno notare in varie piazze della Toscana; si comincia sabato, con l’impegnativo, quanto suggestivo, “Ecotrail Florence” dove una splendida Giulia Bordina, impegnata sul percorso da 43 km, giunge al traguardo classificandosi 11° su un lotto di partenti davvero considerevoli

lunedì, 1 aprile 2019, 09:44

Nonostante una buona prova, il Rugby Lucca torna sconfitto dalla trasferta di San Vincenzo e vede ridotte al lumicino le proprie speranze di promozione. Contro il Rufus padrone di casa, i lucchesi giocano a viso aperto ma non riescono a concretizzare