Pro Cycling: Pasquetta in Veneto

sabato, 20 aprile 2019, 13:18

Nessuna pausa pasquale per la Pro Cycling Fanini che nella giornata del Lunedì dell'Angelo sarà impegnata nel Gran Premio "Città di Monselice" (Padova).

Il team lucchese, però, prenderà parte a questa trasferta senza l'atleta di punta Marzia Salton Basei (22 anni) infortunata.

Nell'ultimo allenamento, infatti, la ciclista ligure è caduta rovinosamente riportando la rottura del capitello radiale del gomito; nei prossimi giorni verranno valutati i tempi di recupero.

"Ci dispiace molto per Marzia – ha sottolineato il general manager Manuel Fanini – fermarsi in questo momento della stagione, con gli appuntamenti più importanti a breve scadenza, è un ostacolo in più. La ragazza, tra l'altro, stava attraversando un buon momento di forma. Non ci voleva, ma la aspetteremo più forte di prima".

A Monselice, tanto per mettere in evidenza questo sfortunato periodo, mancherà anche Claudia Meucci per un problema fisico.

"In questo momento – ha aggiunto Fanini – la dea bendata ci sta girando le spalle, ma noi non ci abbatteremo. Sono sicuro che le ragazze trasformeranno tutto questo in energia positiva; mi aspetto una reazione già da lunedì".

In Veneto andranno quindi: Sofia Cilenti (24 anni), Leonora Geppi (20 anni), Isotta e Sofia Barbieri (rispettivamente 24 e 21 anni) e Simona Bortolotti (25 anni) eLisa De Ranieri (22 anni).

L'infortunio della Salton Basei, il problema della Meucci e alcune questioni burocratiche per quanto riguarda i "visti" stanno anche mettendo in forse il viaggio della squadra in Cina per partecipare al prestigioso "Tour of Chongmin Island" vicino a Shanghai: "mi dispiacerebbe non tornare in Asia – sempre Manuel Fanini – perché si tratta di una gara importante e perché gli inviti a queste manifestazioni non vengono mai fatti a caso. Valuteremo tutto nei prossimi giorni e prenderemo la decisione più adeguata possibile".

La Pro Cycling, che ha sede a Segromigno Piano (Lucca), lo ricordiamo, ha come sponsor principale la Conceria Zabri (marchio leader del settore, da anni al fianco della società), come partner la Tre G Filati, usa le bici Guerciotti e veste Sl2 Maglificio.