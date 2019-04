Rudy Michelini al Rallye Sanremo: atteso nella rincorsa al "Tricolore Asfalto"

Altri articoli in Sport

lunedì, 8 aprile 2019, 12:40

Anche il Bowling Lucca di S. Vito e la squadra del Bt Astroline hanno voluto festeggiare la neo vice campionessa del Mondo Special Olympics di bowling, Marina Petri

lunedì, 8 aprile 2019, 09:54

Il Rugby Lucca ha ospitato per il terzo anno consecutivo la manifestazione che vede riuniti i migliori talenti della regione. Tra i convocati anche i lucchesi Picchi, Martinelli e Del Carlo

lunedì, 8 aprile 2019, 09:24

Il pilota lucchese, dopo il notevole esordio sulle strade amiche del Ciocco con la Ford Fiesta R2 gommata ufficialmente Hankook, è deciso a dare continuità al secondo posto tra le vetture a due ruote motrici

domenica, 7 aprile 2019, 23:20

Vince Ragusa e non è una sorpresa perché ad oggi le siciliane appaiono la squadra da battere mentre Lucca, non al meglio della condizione fisica anche stasera, non è sembrata poter reggere il ritmo imposto dalle ospiti

domenica, 7 aprile 2019, 22:09

Il basket è fatto di sfumature, a volte di pure e semplici sensazioni. La sensazione è stata che la chiave della vittoria del Bama, che garantisce matematicamente il sesto posto in classifica, sia stata l'entrata in campo di Bini Enabulele nella terza frazione

domenica, 7 aprile 2019, 22:04

Doveva essere la partita che sanciva la seconda posizione della Geonova ed invece tutto viene rimandato all'ultima di campionato contro l'Olimpia Legnaia