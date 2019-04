Sport



Rugby Lucca sconfitto a San Vincenzo

lunedì, 1 aprile 2019, 09:44

Nonostante una buona prova, il Rugby Lucca torna sconfitto dalla trasferta di San Vincenzo e vede ridotte al lumicino le proprie speranze di promozione. Contro il Rufus padrone di casa, i lucchesi giocano a viso aperto ma non riescono a concretizzare. I locali invece sono più cinici e, sul finire della prima frazione, riescono a segnare due mete realizzando il break decisivo. Nella ripresa Lucca cerca di recuperare ma i livornesi non concedono niente e così portano a casa una vittoria tutto sommato meritata. 19-3 il risultato finale.

Nella prima frazione, le due squadre si affrontano a viso aperto e si equivalgono. Il risultato rimane a lungo fermo sul 3-3 frutto di un calcio di punizione trasformato per parte. A metà della frazione, Lucca va vicino alla marcatura in un paio di occasioni ma la difesa locale è solida e riesce a respingere gli assalti degli ospiti. Nel finale di primo tempo, Lucca cala d’intensità e si disunisce offrendo il fianco agli attacchi della formazione di casa. San Vincenzo è abile a sfruttare la situazione per andare a marcare due mete e a tracciare un solco decisivo.

Nella ripresa il canovaccio del match non cambia: Lucca cerca di recuperare ma il Rufus non concede niente. La formazione rossonera inizia poi a concedere qualche calcio di punizione di troppo che i locali sfruttano andando per i pali e allungando ancora nel punteggio fino al 19-3 finale.

A pesare - ancora una volta – sulla prestazione della formazione di mister Matteo Giovannico le assenze in prima linea che hanno molto limitato le possibilità dei rossoneri di giocare palloni di qualità. Assenze che però non possono essere un alibi: la squadra infatti ha dimostrato di essere competitiva e se l'è giocata alla pari contro una formazione di alto livello. A fare la differenza qualche errore dovuto all'inesperienza e i troppi calci di punizione concessi.

Nonostante la situazione non rosea in classifica, la formazione rossonera ha subito la possibilità di rialzarsi. Domenica prossima (7 aprile) infatti capitan Mei e compagni saranno impegnati sul campo del Gispi Prato capolista. Un successo sarebbe fondamentale per il morale e rilancerebbe le ambizioni dei rossoneri. All'andata i pratesi riuscirono ad espugnare il Romei al termine di una partita molto equilibrata. Una motivazione in più per i lucchesi per tentare l'impresa.