Scherma, Pablo Giovannetti vince ad Ancona

Altri articoli in Sport

lunedì, 1 aprile 2019, 09:44

Nonostante una buona prova, il Rugby Lucca torna sconfitto dalla trasferta di San Vincenzo e vede ridotte al lumicino le proprie speranze di promozione. Contro il Rufus padrone di casa, i lucchesi giocano a viso aperto ma non riescono a concretizzare

domenica, 31 marzo 2019, 23:14

Si sono svolti in questi giorni a Roma 30 e 31 marzo, precisamente a Ostia Lido il Campionato Nazionale juniores ed esordienti di lotta stile libero

domenica, 31 marzo 2019, 23:08

Un Bama in versione montagne russe ritrova il referto rosa dopo tre sconfitte consecutive. Una vittoria sofferta quanto importante, che, in caso di ulteriore successo domenica prossima contro Montevarchi, sempre al PalaBridge, garantirebbe come minimo il settimo posto, con buone probabilità il sesto

domenica, 31 marzo 2019, 22:59

La Geonova oggi ha dato prova di grande carattere resistendo ai vementi assalti dei padroni di casa, certificando di meritarsi ampiamente la seconda posizione in classifica

domenica, 31 marzo 2019, 18:51

Grandissima impresa delle ragazze del Calcio a 5 femminile della società del presidente Morotti, che al primo anno di attività centrano la promozione nel campionato nazionale di calcio a 5 di Serie A2

domenica, 31 marzo 2019, 18:46

Netta affermazione del TAU Calcio contro lo Sporting Bozzano. Amaranto già in vantaggio al 6' con Paoletti ben imbeccato da Sardelli. Pochi minuti e la squadra di Cristiani raddoppia