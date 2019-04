Sport



Secondo criterium regionale giovanile di pugilato della Toscana: podi e prestazioni convincenti per il team Lucchese

mercoledì, 17 aprile 2019, 13:59

Domenica si è svolto agli impianti sportivi di Sieci la seconda prova del campionato Toscano giovanile di Pugilato riservato alle categorie cuccioli, cangurini, canguri ed allievi. La Pugilistica Lucchese si è ben comportata con una squadra di 17 atleti. La categoria dei cuccioli ( 2014/2013 e 2012 ) è stata dominata dai piccoli allievi di Monselesan; primo classificato Andrea Sgueo che bissa la vittoria del 1° criterium; secondo Niccolò Massoni , terzo Lorenzo Bruni a seguire Lorenzo Burgalassi .

Nei cangurini (2011/2010) due atleti lucchesi in gara: Zeno Bianchi e Filippo Caselli alla prima esperienza. Per loro servirà lavorare ancora per avvicinarsi ai migliori.

Nella categoria dei canguri (2008/2009) la coppia lucchese Mathias Demollari e Leonardo Bruni si è piazzata seconda mentre al 1° criterium era prima; quarto posto per Massimo Maida e Abd Almottalib Abdul; quinti Matilde Bruno e Ernestina Russo Toribio. Ha vinto una coppia livornese ed nei prossimi tre criterium servirà fare non solo podio, ma anche buoni punteggi per Demollari e Bruni .

Negli allievi (2006/ 2007) vittoria e conferma per Sasha Mencaroni e Riccardo Matteucci che si piazzano al primo posto con una prova sui 25 mt favolosa mentre sul ring hanno sofferto un poco. Secondi la coppia livornese Behaj /Carloni ; terzo posto per Alessandro Maida in coppia con Matteucci che fa da jolly, a seguire Sergio Turchi con Omar Rezgui .

Prossima gara il 28 aprile che potrebbe essere già decisiva per un eventuale partecipazione alla finale nazionale .