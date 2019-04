Sport



Tanti successi per le atlete del Twirling Lucca

martedì, 30 aprile 2019, 08:33

Con la gara di domenica (28 aprile) presso il palasport di Paliano Romano, si è concluso il campionato Interregionale Centro Italia di Twirling cui partecipa la squadra del Twirling Lucca.



A conclusione del torneo è stato assegnato il titolo interregionale per Rugiada Menconi ex aequo con una rappresentante della squadra Fantasy di Ancona nella specialità free-style. Il Twirling Lucca si è inoltre aggiudicato il titolo di vice campione interregionale col secondo posto assoluto nella specialità Team con la squadra composta da Asya Consani, Anna Maria Gennari, Carlotta Nieri, Barbara Puccetti e Gwenda Rossi.



Tutte queste atlete,nelle rispettive specialità si sono guadagnate la partecipazione alla finale del Campionato italiano in programma al PalaRuffini di Torino il 18 e 19 maggio. Twirling Lucca ne approfitta per fare un grande "in bocca al lupo" alle atlete per questa nuova sfida.