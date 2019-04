Tau vince contro l'Orentano Calcio

Altri articoli in Sport

sabato, 6 aprile 2019, 16:41

Per la Geonova ultima partita della "regular season" davanti al suo pubblico, a scendere sul parquet del Palatagliate per sfidare i bianco/rossi è il Castelfiorentino, squadra che merita tutto il rispetto e l'attenzione possibile

sabato, 6 aprile 2019, 15:47

Domani, domenica 7 aprile, palla a due alle ore 20.30, farà visita al PalaTagliate per Gara2 di quarti di finale playoff la lanciatissima Passalacqua Ragusa che certamente non vorrà sprecare il match point conquistato dopo la netta affermazioni di giovedì scorso

venerdì, 5 aprile 2019, 22:51

Giovani tennisti crescono e, in questo particolare momento storico del tennis italiano è la Toscana la terra da cui emergono i migliori talenti del panorama nazionale. Quelli che un giorno potrebbero diventare i Panatta, i Pietrangeli, i Bertolucci o le Pennetta del futuro

venerdì, 5 aprile 2019, 15:09

C’è anche Idea Pieroni tra i 107 atleti ed atlete convocati al raduno primaverile degli azzurrini under 20 di Grosseto, organizzato dalla Fidal dal 17 al 20 aprile in preparazione delle gare internazionali in calendario per prossimi mesi

venerdì, 5 aprile 2019, 13:59

“Ho visto il mondo dall’oblò e ho coltivato la pratica al di là delle nuvole”. Così l’atleta lucchese, Marina Petri, ha descritto, durante la premiazione avvenuta questa mattina da parte dei comuni della piana, l’esperienza appena conclusa che l’ha condotta, nel mese di marzo, ad aggiudicarsi la medaglia d’argento, nella...

venerdì, 5 aprile 2019, 12:42

E' l'eterno dilemma se sia meglio affrontare una squadra senza motivazioni o senza pensieri. E il dilemma si ripropone domenica pomeriggio con Montevarchi. Gli avversari ormai sono salvi, hanno evitto la retrocessione diretta e sanno già che affronteranno i playout in 13esima posizione.