Torneo Under 17 femminile, la Volley Capannori vince il recupero al tie-break

lunedì, 8 aprile 2019, 19:59

A Capannori, la Polisportiva Volley Capannori, nel recupero della 4^ giornata di andata del Torneo Under 17 Femminile, giocava tra le mura amiche del palazzetto “Marco Da Valle” e soffrendo contro l’avversaria Volley Pantera Bianca, ha vinto solo nel finale in un tie-break al cardiopalma.

La gara si è chiusa con il risultato di 3-2 per le capannoresi con i seguenti parziali 17-25, 25-23, 15-25, 25-19, 20-18, riuscendo così a guadagnare solo due punti, ma utili per portarsi al 4° posto in classifica. Buono è stato l’arbitraggio della sig.na Andreea Diana Jotta.

La Polisportiva Volley Capannori è scesa sotto rete con: Irene Buoni 16, Francesca Da Valle 2, Marta Doroni 4, Vittoria Favilla 5, Marika Franceschini 7, Irene Lanfri, Rebecca Lencioni (L), Silvia Lunardi 13, Irene Palmucci 22, Elena Sozzani 3; non entrate: Marta Battisti, Alessandra Zefi; assenti: Alexandra Del Vigna, Luisa Avanzinelli (L).

I coach del Volley Capannori, Erika Franceschini e Maurizio Gigante, a fine gara hanno così commentato: “è stata una gara avvincente, giocata contro delle avversarie che sono scese in campo determinate a fare risultato, mentre per le nostre ragazze non è stata una partita facile, hanno lottato finché le avversarie lo permettevano punto/punto, mollando drasticamente solo nel primo e terzo set e giocandosela però alla pari nel secondo, quarto e quinto set. Infatti, proprio il quinto periodo è stato quello decisivo per le nostre ragazze che hanno messo in campo tutte le energie rimaste chiudendo così la gara ai vantaggi arrivando a fermare il tabellone sul 20-18, guadagnando ì due punti utili per superare il Porcari Volley e avvicinarsi ad un solo punto dal Volley Pantera Bianca che la vede al terzo posto in classifica.